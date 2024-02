Від ядерної бомби до війни в Україні: на Netflix створили фільм з Зеленським (відео)

На Netflix покажуть документальний фільм, який покаже шлях від перших ядерних випробувань до нинішньої ситуації, коли РФ напала на Україну та шантажує світ ядерною загрозою.

Західні документалісти прослідкували зв'язок між холодною війною, випробуваннями атомної бомби, політичними змінами у світі та російсько-українською війною. У певний момент до глядачів звернеться президент України Володимир Зеленський, який розповість про повномасштабне вторгнення РФ. Анонс фільму під назвою Turning Point: The Bomb and the Cold War з'явився на порталі Netflix.

Назва документального фільму перекладається як "Поворотний момент: Атомна бомба і Холодна війна" і зняв його режисер Браян Наппенбергер, написали на Netflix. Фільм складається з дев'яти серій і прослідковуватиме хід подій від перших років холодної війни до сучасності. Яка сума була витрачена на зйомки, не вказується.

У анонсі можна побачити, з якими політичними фігурами сучасності та минулого поспілкувались автори фільму. Серед них — президент Володимир Зеленський, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, колишній директор ЦРУ Роберт Гейтсом, колишній державний секретар США Кондолізою Райс. Також дали слово громадським активістам: наприклад, німцям Юліусу та Етель Розенбергам, причетним до руйнування Берлінської стіни, і американцю Деніелу Еллсбергу, який вважав ядерні плани США "божевіллям".

У трейлері з'являються кадри з ядерними вибухами, виступами західних політиків, російськими танками у Чехословаччині, руйнуванням Берлінської стіни, розпадом СРСР. Також є палаючі кадри обох українських Майданів та короткий виступ президента Зеленського. Показують президента РФ Володимир Путін, але коментарів росіянина або його прихильників у фільмі немає.

На Netflix вказують, що в цілому зроблено 100 інтерв'ю, які мають показати, що "уроки, які, як ми думали, були засвоєні, але не були засвоєні".

"Глобальні наслідки холодної війни продовжують хвилюватися в поточному геополітичному ландшафті донині, але буває важко зрозуміти, як боротьба середини 20-го століття за ідеологічне домінування продовжує втягувати незліченну кількість країн у безперервні заворушення", — ідеться у анонсі на Netflix.

Браян Наппенбергер (Brian Knappenberger) — режисер, який зняв фільми "Інтернет-хлопчик: Історія Аарона Шварца", "Наше ім'я — легіон: Історія хактивістів", "Поворотний момент: 11 вересня та війна з тероризмом".

Фільм про війну в Україні — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші фільми, які розповідають про вторгнення РФ. Наприклад, режисер Мстислав Чернов створив фільм "20 днів у Маріуполі". У фільмі бойові дії та нищення міста росіянами показані завдяки відео від українців, які намагались врятуватись з оточеного міста. За цей фільм режисер отримав премію BAFTA.

Інший фільм — "Мирні люди" — створений Оксаною Карпович на основі перехоплених розмов російських окупантів. Один з глядачів, який його бачив, розповів, що після його перегляду у одному з західноєвропейських залів певний час усі мовчали, а потім почались оплески.

Тим часом у ЗМІ розповідають про спроби деяких політиків примусити Україну піти на поступки РФ. Серед причин називають побоювання подальшої ескалації, а також — відсутність зброї від партнерів з Заходу.

Водночас розвідка США повідомив про спробу РФ запустити у космос супутники з ядерною зброєю, які можуть стати загрозою для супутників зв'язку. Американський уряд запевнив, що стежить з розвитком ситуації. Адмірал ВМС США у відставці попередив про іншу загрозу: російські підводні та надводні кораблі можуть пошкодити кабелі інтернет-зв'язку, які прокладені на океанічному дні. Крім того, час від часу колишній президент РФ Дмитро Медведєв погрожує ядерним ударом Києву, Лондону та Вашингтону.

17 лютого Фокус розповідав про спеціальну інформаційну кампанію, яку РФ почала втілювати у західному світі. Зокрема, згідно з даними The Washington Post, на купівлю публікацій, які поширюють потрібні Кремлю наративи, у Москві готові витрачати по 40 тис. дол.