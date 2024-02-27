Іран скорочує запаси збагаченого урану: WSJ пояснює, що очікувати від Тегерана

МАГАТЕ повідомило, що з кінця жовтня Іран скоротив свої запаси урану зі збагаченням на 60% на 6,8 кг — до 121,5 кг. Цей крок було зроблено в момент, коли Вашингтон і Тегеран прагнуть уникнути прямого конфлікту в регіоні.

Іран скоротив свої запаси ядерного матеріалу, близького до збройового, хоча загалом ядерна програма не була припинена, а тільки розширювалася. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на МАГАТЕ.

Як зазначає представник Міжнародного агентства ООН з атомної енергії (МАГАТЕ), це стало несподіваним кроком, який може свідчити про намагання Ірану деескалувати ядерну напругу у відносинах зі США.

"Цей крок було зроблено в той момент, коли Іран і США прагнули уникнути прямої конфронтації в регіональному конфлікті, що виник унаслідок терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня та агресивної реакції Ізраїлю", — зауважує видання.

Експерти зауважують, що подібне рішення Ірану про скорочення своїх запасів урану зі збагаченням на 60% за останні 3,5 місяця шляхом спеціального змішування матеріалу з низькосортним 2% ураном стало першим відтоді, як Іран почав виробляти збагачений уран 2021 року.

І хоча МАГАТЕ повідомило, що з кінця жовтня Іран скоротив свої запаси урану зі збагаченням на 60% на 6,8 кг — до 121,5 кг, водночас генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прокоментував WSJ, що скорочення Іраном високозбагаченого урану являє собою "незначні коливання" в арсеналах Тегерана.

"Ми не бачимо і не сприймаємо це як фундаментальну ознаку тенденції", — заявив він.

І додав, що в Ірану, як і раніше, достатньо матеріалів, близьких до збройового, для заправки майже трьох ядерних боєголовок, що підкреслює його статус порогової держави, яка володіє ядерною зброєю.

Офіційні особи США не прокоментували цих повідомлень.

Що відомо про ядерну програму Ірану

Як зауважують експерти WSJ, Іран, який заявляє, що його ядерна програма має на меті виключно мирні цивільні цілі, є єдиною країною, що не має ядерної зброї, проте виробляє уран, збагачений на 60%. У конфіденційних звітах МАГАТЕ щодо Ірану, розісланих державам-членам 26 лютого, акцентується на явному розширенні ядерної програми та відмові Тегерана співпрацювати з агентством з основних питань, аж до заборони деяким інспекторам агентства в'їзду в країну.

Звіти свідчать, що Іран продовжує нарощувати свої загальні запаси збагаченого урану. Зокрема, Тегеран збільшив свої запаси 20% урану більш ніж на 25% — до 712 кілограмів. На думку експертів, Іран може довести цей матеріал до збройової якості за пару місяців. За визначенням МАГАТЕ, для виготовлення ядерної бомби Ірану необхідно мінімум 42 кг урану, збагаченого до 60%.

Офіційні особи США заявляють, що Ірану знадобиться менше двох тижнів, щоб переробити цю кількість на збройовий матеріал зі збагаченням на 90% і всього кілька місяців, щоб розмістити ядерну зброю. Однак у Вашингтоні вважають, що наразі немає жодних доказів того, що Іран працює над створенням бомби як зброї, попри нещодавні коментарі іранських офіційних осіб, які натякають на те, що вони опанували більшу частину процесу.

У 2023 році в межах спроби деескалації напруженості між Вашингтоном і Тегераном Іран значно сповільнив нарощування запасів урану, збагаченого на 60%. Однак зусилля з деескалації, які стали результатом непрямих переговорів між США та Іраном, організованих Оманом, провалилися після того, як ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня.

"Адміністрація Байдена виконала давню обіцянку США не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Однак США та їхні європейські союзники не змогли відповісти на ядерну програму Тегерана, що розширюється", — підкреслило видання.

Європейські дипломати заявили останніми тижнями, пише WSJ, що намагалися змусити адміністрацію Байдена знову зосередитися на ядерній програмі Ірану. Вони занепокоєні тим, що підхід Вашингтона зводиться до сподівання, що Тегеран не спровокує ядерну кризу до закінчення президентських виборів у листопаді.

"Ірану потрібні відволікаючі Сполучені Штати. Зробивши те, що дехто вважатиме кроком із деескалації, Іран може сподіватися, що будь-яка терміновість, яку інакше США і Європа могли б відчути щодо іранської ядерної програми, розвіється, особливо з огляду на таку кількість інших регіональних і глобальних криз", — сказав Майкл Сінгх, колишній старший директор у справах Близького Сходу в Раді національної безпеки ООН, який зараз працює в аналітичному центрі Вашингтонського інституту.

МАГАТЕ заявило, що нарощування ядерного потенціалу Тегерана і його відмова співпрацювати з агентством уже створили небезпечну ситуацію, яку мають вирішувати великі держави, тим паче з огляду на те, що Іран приховує різні ділянки роботи і створює складнощі у відстеженні руху ядерного матеріалу.

"Реконструювати діяльність Ірану досить складно, проте не неможливо", — наголосив Гроссі.

Фокус раніше писав про збільшення ймовірності прямого протистояння США та Ірану на Близькому Сході. Американський контингент у регіоні налічує понад 30 тисяч військових.