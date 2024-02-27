Орбан відмовився вшановувати пам'ять Навального, звинувативши його в шовінізмі, — ЗМІ

Угорський прем’єр Віктор Орбан не встав для хвилини мовчання у пам’ять Олексія Навального. Пояснюючи свій вчинок, він згадав слова російського політика, які пролунали у 2008 році.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та інші політики керівної партії ухилились від неофіційного вшанування пам’яті російського опозиціонера Олексія Навального. Про це 26 лютого повідомили у Barron’s.

26 лютого в угорському парламенті опозиційний депутат Бенс Тордай попросив усіх встати, щоб провести хвилину мовчання в пам’ять про Навального. Орбан, міністри уряду та законодавці від керівної партії залишились сидіти.

Пізніше Орбан подякував колегам за "холоднокровність у справі Навального" та пояснив свій вчинок, звинувативши російського опозиціонера в шовінізмі.

"Шовіністи не користуються повагою в угорському парламенті, а ті, хто називав грузинів гризунами під час грузино-російської війни, не будуть поважатися", — підкреслив він.

У ЗМІ пояснили, що угорський прем’єр послався на заяву Навального у 2008 році. Пізніше опозиціонер перепросив за свої слова.

"В іншому випадку — спочивай з миром", — додав Орбан.

У виданні зазначили, що Навальний спочатку підтримував російське вторгнення на територію Грузії, але пізніше змінив свою позицію. Тордай заявив, що шкодує про вчинок колег та назвав його "ганьбою".

Журналісти додали, що Угорщина як єдина країна з ЄС, що підтримує зв’язки з Росією, не оприлюднила жодної офіційної заяви щодо смерті Навального.

Нагадаємо, за даними Financial Times, Німеччина та США "помітно охололи" до плану обміну з РФ. На Заході хотіли врятувати з країни-агресорки трьох осіб, серед них був і опозиціонер Олексій Навальний.

25 лютого начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що опозиціонер Олексій Навальний дійсно помер через обрив тромбу.