"Посіпаки Путіна": на мітингу в Празі засудили Фіцо й Орбана

За даними журналістів, Роберт Фіцо та Віктор Орбан прибули до Праги, де їх зустріли мітингувальники.

Прем'єр-міністри Словаччини й Угорщини приїхали до Праги для участі в саміті "Вишеградської четвірки". Їхнє прибуття супроводжувалося протестами, де висловлювалися критичні зауваження щодо їхньої позиції щодо війни Росії проти України. Про це повідомляє видання Idnes.

Уздовж маршруту, за яким рухалися Роберт Фіцо та Віктор Орбан, стояли мітингувальники з плакатами, на яких були висловлені такі гасла як "Фіцо, повернися додому в Росію", "Фіцо й Орбан — поплічники Путіна" та інші подібні висловлювання.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала стверджує, що, попри розбіжності з Робертом Фіцо та Віктором Орбаном щодо підтримки України, формат "Вишеградської групи" ще не повинен бути закинутий. Він підкреслює, що існує значна кількість центральноєвропейських питань, що становлять спільний інтерес, які потребують обговорення.

"Усі ми хочемо миру, але до миру є тільки один шлях. Той, де ми не поступатимемося агресору. Якщо опустити зброю та сховатися, це ніколи не приведе до миру. І я не можу прийняти твердження, що це українці або західні держави почали конфлікт. Винуватець абсолютно зрозумілий... Досить просто відкрити очі, щоб побачити, хто в цій ситуації жертва, а хто агресор", — заявив Фіала.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 15 лютого заявив, що Росія ніколи не залишить Донбас і Крим, а всі ідеї щодо цього є абсолютно нереальними. Політик переконаний, що військового вирішення російсько-українського збройного конфлікту не існує.

Фіцо став прем'єр-міністром Словаччини восени 2023 року. Політик учетверте повернувся на посаду, хоча в ЗМІ розповідають про результати журналістських розслідувань, які пов'язують його з кримінальними злочинами. Після приходу до влади політик заявляв, що бажає мирних угод України та Росії, водночас ішлося про те, щоб захоплені території залишаться в окупації.