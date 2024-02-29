Убивство Навального: Європарламент поставив під сумнів легітимність Путіна

Депутати Європарламенту також засудили імперіалістичну політику російського режиму й агресивну війну Росії проти України. На їхню думку, підтримка України — найкраща відповідь Кремлю.

Європейський парламент у четвер, 29 лютого, ухвалив резолюцію у зв'язку зі смерю російського опозиціонера Олексія Навального. У тексті документа стверджується, що Навального вбили, а відповідальність за це несе російська влада й особисто президент Російської Федерації Володимир Путін.

"Повна кримінальна та політична відповідальність за його (Навального, — ред.) смерть лежить на російській державі, зокрема на її президентові Володимирі Путіну, який має бути притягнутий до відповідальності", — наголошується в резолюції.

Документ підтримали 506 депутатів, 9 проголосували "проти", ще 32 утрималися.

Депутати Європарламенту попереджають, що вбивство Навального є ще однією ознакою посилення та систематичних репресій у Росії. Вони вимагають незалежного та прозорого міжнародного розслідування вбивства політика.

"За таких обставин цілком виправдано порушувати питання про легітимність Путіна в громадському та міжнародному дискурсі", — йдеться в резолюції.

Також європарламентарі висловили співчуття родині загиблого, його колегам і численним прихильникам, а також повну підтримку Юлії Навальній у її намірі продовжити роботу, започатковану її чоловіком, і боротьбу проти "клептократичного режиму Кремля".

Резолюція закликає активізувати зусилля щодо пошуку реальних способів звільнення найбільш постраждалих політичних ув'язнених, які особливо мають захворювання або піддаються тортурам, — включаючи варіант можливого обміну ув'язненими.

А також засуджує "імперіалістичну політику російського режиму й агресивну війну Росії проти України".

"ЄС, його країни-члени та близькі за переконаннями партнери в усьому світі мають продовжувати політичну, економічну, фінансову та військову допомогу України, включаючи підтримку громадянського суспільства й довгострокові плани з відбудови України. Це найкраща відповідь на репресивні дії, до яких зараз вдається режим Кремля", — ідеться в документі.

Нагадаємо, російський опозиційний політик Олексій Навальний помер 16 лютого в колонії особливого режиму "Полярний вовк" у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Російська влада заявила, що смерть Навального настала з "природних причин", але обставин не розкриває. Тіло політика тривалий час не віддавали рідним.

Поховають політика 1 березня на Борисовському кладовищі в Москві. Похорони планувалися на 29 лютого. Однак у цей день російський президент Володимир Путін звертався зі щорічним посланням до Федеральних зборів.