Трамп зустрінеться з Орбаном: у NYT розповіли подробиці

Угорський лідер прилетить до Флориди у п'ятницю, 8 березня. Зустріч відбудеться у той час, коли Трамп наближається до висунення в президенти США і готується до кампанії проти Джо Байдена.

Колишній президент США Дональд Трамп наступного тижня матиме приватну зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Флориді. Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на джерела.

Журналісти нагадують, що Орбан — правий націоналіст, який вів агресивну кампанію проти імміграції та заявив, що Захід "веде війну сам із собою". Угорський прем'єр є давнім союзником Трампа і має тісні зв’язки з популістським консервативним рухом у Сполучених Штатах.

Трамп часто хвалив Орбана на мітингах і в промовах після свого президенства.

За даними джерел, зустріч має відбутися в клубі Трампа Mar-a-Lago у Палм-Біч у п’ятницю, 8 березня.

"Це відбувається в той момент, коли пан Трамп наближається до висунення в президенти від Республіканської партії та готується до кампанії на загальних виборах проти президента Байдена, у якого були холодні стосунки з прем’єр-міністром Угорщини", — зазначає видання.

У матеріалі автори звертають увагу на те, що Орбан має розбіжності з іншими лідерами ЄС, зокрема через війну росії в Україні. Угорського лідера критикують за те, що він веде свою країну до авторитаризму і симпатизує Путіну, як і Трамп.

За словами джерел, Орбан прагнув зустрітися з Трампом. Їхні відносини завʼязалися, коли останній ще був президентом США. Згодом Трамп підтримав Орбана на четвертий термін у 2022 році. Тепер же Орбан виступає за переобрання Трампа.

Нагадаємо, 18 лютого двопартійна делегація сенаторів США відвідала Будапешт з офіційним візитом і закликала уряд негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО. Втім представники уряду Віктора Орбана відмовилися від такої зустрічі.

27 лютого угорський прем'єр заявив, що Україна не зможе перемогти у війні, проте Угорщина не повинна мати спільного кордону з Росією. Бойові дії можна закінчити тільки переговорами, переконаний Орбан.