"Найтупіше, що я чув": Такер Карлсон обурився через слова Путіна про Україну (відео)

За словами американського журналіста, йому дуже не сподобалася вся та частина розмови з президентом РФ, у якій той намагався очорнити Україну.

Президент РФ Володимир Путін спробував виправдати військове вторгнення в Україну, виставивши всіх українців злом, які повинні пройти через так звану денацифікацію. Про це заявив американський журналіст Такер Карлсон, який брав інтерв'ю в очільника Кремля, у подкасті Лекса Фрідмана.

Під час бесіди Фрідман поцікавився у Карлсона, що той думає про спроби Путіна виправдати вторгнення в Україну необхідністю провести "денацифікацію".

"Це найтупіша річ, яку я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що таке денацифікація" — сказав він.

Карлсон визнав, що йому дуже не сподобалася вся та частина розмови з президентом РФ, у якій той намагався очорнити Україну.

"Річ у тім, що "нацизм", чим би він не був, є невід'ємним поняттям від німецького народу. Це був націоналістичний рух у Німеччині (...) Я сам антинацист. Але не існує жодного нацистського руху у 2024 році. Називати їх (українців) нацистами, це якось дуже по-дитячому", — заявив Карлсон.

Американський журналіст також зазначив, що позначення людини "нацистом" — це спроба виставити її чистим злом. При цьому у Карлсона склалося враження, що Путін дійсно вірить у те, що Україна населена неонацистами.

Такер Карлсон про інтерв'ю з Путіним (дивитися з 1:29:15)

Нагадаємо, що Путін під час інтерв'ю розповів, що розуміє під "денацифікацією" України. Президент Росії заявив, що так звана "денацифікація" — це позбавлення від людей, які підтримують нацизм. Російський політик упевнений, що справа глави нацистської Німеччини Адольфа Гітлера "ще живе", а люди, які знищували євреїв, ще живі.

Пізніше Путін заявив, що не отримав "повного задоволення" від інтерв'ю Карлсону. За словами російського президента, він нібито чекав від американського журналіста "гострих запитань", щоб "також гостро відповідати".

Зазначимо, що мільярдер Ілон Маск висміяв інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону. Відомий підприємець поділився картинкою, яка в глузливій формі показує відповідь Путіна на запитання про причини вторгнення російських військ в Україну.