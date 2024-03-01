Байден відстає: Трамп лідирує в семи ключових штатах (опитування)

За даними журналістів, Дональд Трамп лідирує в семи ключових штатах — Аризоні, Джорджії, Пенсільванії, Мічигані, Північній Кароліні, Неваді та Вісконсині.

Колишній лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп популярніший за теперішнього президента Джо Байдена принаймні в семи ключових штатах, які ймовірно відіграватимуть важливу роль у визначенні підсумків виборів. Про це свідчить опитування Bloomberg News/Morning Consult, оприлюднене цього тижня.

Опитування виявило, що в семи важливих штатах — Аризоні, Джорджії, Пенсильванії, Мічигані, Північній Кароліні, Неваді та Вісконсині — Джо Байден відстає від Дональда Трампа.

У сумі по цих семи штатах 48% виборців висловили готовність підтримати Трампа, тоді як 43% висловили готовність підтримати Байдена.

Перевага Трампа проявилася особливо яскраво в штаті Північна Кароліна, де він лідирує перед Байденом із розривом у 9 процентних пунктів: 50% підтримки на користь Трампа проти 41% на користь Байдена.

Північна Кароліна, де Трамп здобув перемогу на виборах 2020 року, виділяється тим, що стала єдиним штатом, де колишній президент набрав щонайменше 50% підтримки в новому опитуванні. В інших ключових штатах жоден із кандидатів не зміг отримати підтримку більшості виборців.

Важливо зазначити, що серед опитаних значна частина висловила занепокоєння віком Байдена, тоді як помітний відсоток заявив про свою занепокоєність щодо небезпеки, яка виходить від Трампа.

Загалом 8 із 10 виборців у ключових штатах сказали, що 81-річний Байден занадто старий. Менше половини респондентів сказали, що 77-річний Дональд Трамп занадто старий.

Трамп випереджає Байдена в семи ключових штатах

Нагадаємо, видання Bloomberg 14 лютого писало, що Дональд Трамп хоче примусити Україну до переговорів із Росією, якщо переможе на виборах президента США. За словами журналістів, також у плани Трампа входить скорочення зобов'язань перед деякими країнами-членами НАТО.

13 лютого Трамп заявив про намір покласти край війні в Україні в разі перемоги на президентських виборах. Крім того, він заявив, що йому подобається президент України Володимир Зеленський і назвав його "найкращим продавцем в історії".