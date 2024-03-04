На Гаїті запровадили надзвичайний стан: з в'язниці втекли тисячі злочинців

Банди взяли штурмом дві в’язниці. Вони вимагають відставки прем’єра, який керує країною після вбивства президента Жовенеля Моіса.

На Гаїті після масової втечі з в'язниці оголосили надзвичайний стан. Деталями 4 березня поділились у BBC News.

Уряд Гаїті 3 березня запровадив надзвичайний стан на 72 години. Причиною став штурм в’язниці Порт-о-Пренса озброєними бандами. Повідомляється, що втекли приблизно чотири тисячі в’язнів, щонайменше 12 осіб були вбиті.

Загалом на вихідних були захоплені дві в’язниці. В країні запровадили комендантську годину, яка розпочалась о 20:00. Уряд заявив, що акти "непокори" становлять загрозу національній безпеці.

"Серед затриманих у Порт-о-Пренсі були члени банди, звинувачені у причетності до вбивства президента Жовенеля Моіса у 2021 році", — передали у ЗМІ.

Лідери банди прагнуть, щоб прем’єр-міністр Гаїті Аріель Генрі пішов у відставку. Сам Генрі перебуває за кордоном — він поїхав до Найробі, щоб обговорити відряджання на Гаїті багатонаціональних сил безпеки під керівництвом Кенії. Джиммі Шеріз’є, на прізвисько "Барбекю", оголосив скоординовану атаку для його усунення.

"Ми всі, збройні групи в провінційних містах і збройні групи в столиці, єдині", — заявив експоліціянт, якого вважають причетним до масових вбивств.

За даними ЗМІ, поліція Гаїті зверталась за допомогою до військових. Правоохоронці просили укріпити головну в’язницю, але вже на вихідних її штурмували.

Журналісти, які побували на місці подій після штурму, бачили ще відчинені двері та тіла трьох ув’язнених у дворі. Жодних ознак присутності правоохоронців не було.

Один з волонтерів, який працює у в’язниці, розповів, що 99 в’язнів не намагалися втекти. Вони залишились у камерах, побоявшись бути вбитими в результаті перехресного вогню. Серед цих в’язнів є і колишні колумбійські солдати, яких посадили за вбивство Моіса.

"Насильство поширилося після вбивства президента Моіса. Його не замінили, а вибори не проводили з 2016 року. Згідно з політичною угодою, вибори мали відбутися, а необраний містер Генрі мав залишити посаду до 7 лютого, але цього не сталося", — пояснили у виданні.

За даними ООН, за 2023 рік жертвами банд на Гаїті стали понад 8,4 тисячі осіб. У країні більш ніж у двічі зросла кількість скоєних вбивств, поранень та викрадень людей, якщо порівнювати з показниками 2022 року.

Нагадаємо, у Самарській області РФ прогримів вибух. Повідомляється, що невідомі намагались підірвати міст, через що зупинили рух потягів.

У Франції в будинку Алена Делона знайшли склад вогнепальної зброї. Дозволу на неї зірка кіно не має.