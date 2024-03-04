Західні спецслужби давно не довіряють німецькій розвідці через витоки в Росію, — Bild

За словами інсайдера в одній зі спецслужб Німеччини, німецькі колеги вже багато років мають погану репутацію в спецслужб країн Заходу через постійні скандали та витоки.

Після скандалу з прослуховуванням телефонних розмов німецьких офіцерів щодо постачань ракет Taurus поновилися розмови про довіру західних спецслужб і німецького суспільства до розвідки ФРН. Про це в Bild пише оглядач видання Петер Тіде.

Аналізуючи скандал, журналіст наводить приказку, поширену в країнах Заходу: "Якщо хочете, щоб щось опинилося в Москві, віддайте це німцям". Як приклад Тіде наводить справу полковника Карстена Л., коли співробітник німецької розвідувальної служби продав ФСБ Росії секретні розвіддані про Україну за 800 тисяч євро.

"Недовіра західних союзників до німецьких спецслужб і політиків величезна, вона розвивалася історично: за майже 80 років жодна західна країна не піддавалася настільки інтенсивній і успішній розвідобробці з боку Москви, як Німеччина. Секрети завжди потрапляють до Москви через Німеччину", — пише Тіде.

Як розповіло Bild джерело в одній зі спецслужб ФРН, німецькі колеги вже багато років мають погану репутацію в спецслужб країн Заходу через постійні скандали та витоки.

"Ніхто з ЦРУ чи МІ5 не приходить і не говорить відкрито, що нам більше не довіряють. Це поступовий процес: вас запрошують менше, про важливі зустрічі на певні теми ви дізнаєтеся лише через якийсь час. У світі спецслужб нас вважають другим сортом, і до нас ставляться відповідно: ми не в першій лізі", — підкреслює інсайдер.

На його думку, причиною такого становища німецьких спецслужб є "надмірне регулювання" — тільки зовнішню розвідку BND контролюють до семи держустанов.

"У кожній західній країні інформація, що надходить від партнерських спецслужб, захищена. Перш ніж використовувати їх у судових справах або розслідувальних комісіях, потрібно запитати спецслужбу, звідки надійшли відомості: секретна інформація належить їм. А в Німеччині не так, у нас вона не захищена, кожна таємниця загрожує стати надбанням громадськості. Ми маємо передавати їх до судів і комітетів — спочатку це регулювалося судом, а тепер і законом. У результаті ми отримуємо дедалі менше й менше інформації від наших партнерів, тому що вона не в безпеці", — констатує джерело.

Із ним згоден і ексглава німецької зовнішньої розвідки BND Август Ганнінг.

"Замість підтримки або заохочення наших агентів і співробітників BND протягом багатьох років дедалі більше сковують політичними ланцюгами, щоб уникнути ризиків. Замість страху за нашу безпеку панує страх перед політичними наслідками", — підкреслює Ганнінг.

Довіра всередині країни

Історично не довіряють німецькій розвідці і суспільство, і влада ФРН. Безумовно, як вважає Тіде, це знижує ефективність роботи розвідувальних служб.

За оцінкою інсайдерів, ексканцлерка ФРН Ангела Меркель, наприклад, ніколи не довіряла розвідці та не бачила різниці між тоталітарною "Штазі" часів НДР і демократичною BND. За 16 років правління вона лише раз відвідала офіс зовнішньої розвідки, яка перебуває в прямому підпорядкуванні канцлера.

"У Німеччині просто немає здорових і нормальних відносин зі спецслужбами. Із історичних причин політики та суспільство зазвичай ставляться до спецслужб демократичних країн із глибокою недовірою. Це призводить до того, що їх не сприймають серйозно й там не працюють найкращі люди країни. Кар'єра там не вважається особливо престижною", — сказав Bild британський експерт із розвідки Ніл Барнетт.

Нагадаємо, за інформацією видання tagesschau, російські видання опублікували перехоплення розмови чиновників у Повітряних силах, де вони обговорюють постачання Україні крилатих ракет Taurus. У Німеччині це викликало хвилю занепокоєння. Також офіцери бундесверу обговорювали й знищення Кримського мосту. Загалом запис триває 30 хвилин.

Згодом, як повідомили в The Wall Street Journal, у Міноборони Німеччини підтвердили, що високопоставлених німецьких офіцерів прослуховували та що вони обговорювали військову допомогу Україні на слабо захищеній онлайн-платформі WebEx.