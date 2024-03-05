У США літак упав біля жвавої траси: є жертви (фото, відео)

За словами журналістів, пілот літака запросив екстрену посадку в аеропорту Джона Тьюна, заявивши, що у нього виникли проблеми з двигуном. Поліція заявила, що всі, хто перебував у літаку, загинули.

У США кілька людей загинули після того, як невеликий літак розбився на узбіччі автомагістралі в Західному Нешвіллі, Теннессі. Про це пише WSMV 4.

Повідомляється, що пілот літака запросив екстрену посадку в аеропорту Джона Тьюна, заявивши, що у нього виникли проблеми з двигуном. Поліція заявила, що всі, хто перебував у літаку, загинули. Однак точна кількість людей, які перебували на борту, поки що невідома.

У матеріалі йдеться, що літак розбився на узбіччі міжштатної автомагістралі за вулицею Костко біля Аннекс-Драйв між Шарлотт Пайк і Вайт-Брідж-Пайк близько 19:45 за місцевим часом.

Мер Нешвілла Фредді О'Коннелл похвалив співробітників екстрених служб, які швидко прибули на місце події.

"Наші думки звернені до близьких усіх тих, хто перебував на борту одномоторного літака, що розбився сьогодні ввечері біля міжштатної автомагістралі № 40", — заявив О'Коннелл.

Зазначається, що під час авіакатастрофи не постраждав жоден автомобіль, жодна будівля.

Нагадаємо, 27 лютого повідомлялося, що нетверезий водій в'їхав у машину евакуації із загиблими військовими. Також 38-річний мешканець Львівського району та 41-річний пасажир легковика отримали тілесні ушкодження. Постраждав і водій мікроавтобуса. Їх доправили до лікарні.

Крім того, 14 лютого стало відомо, що охоплена полум'ям вантажівка-автовоз проїхала 6 км тунелем. Вантажівка з легковими авто на причепі загорілася в тунелі, але водій не став чекати пожежників і зміг виїхати в безпечне місце. У ДТП ніхто не постраждав.