Перемога Трампа призведе до "хаосу, розколу і темряви", — Байден

Лідер Білого дому вважає, що Дональдом Трампом керує образа і злодійство. Він не сфокусований на американському народові.

Повторний президентський термін Дональда Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу і темряви". Про це попередив президент США Джо Байден, пише СNN.

Водночас американський лідер похвалив роботу власної адміністрації за час свого президентського терміну (Байден перебуває на посаді з 20 січня 2021 року, — ред.).

"Чотири роки тому я балотувався через екзистенційну загрозу, яку представляв Дональд Трамп Америці, у яку ми всі віримо", — написав Байден у заяві, яку цитує CNN.

Президент США зазначив успіхи своєї команди в питаннях, що стосуються робочих місць, інфляції, цін на ліки, що відпускаються за рецептом, а також контролю над зброєю.

Байден вважає, що тепер всі ці здобутки перебувають під загрозою за умови повернення Трампа до Білого дому.

"Трампом рухає образа та злодійство. Він зосереджений на власній помсті та відплаті, а не на американському народові", — додав чинний президент США.

5 березня у США відбувся "Супервівторок". 15 американських штатів одночасно провели праймериз, за результатами яких визначилися кандидати номіновані у президенти США. Перемогу на первинних партійних виборах здобули Джо Байден і Дональд Трамп.

Нагадаємо, 4 березня Верховний суд США допустив Трампа до участі в праймериз. Таким чином була поставлена крапка в багатомісячних дебатах про те, чи порушує колишній президент США "положення про заколотників", встановлене в 14-й поправці, намагаючись претендувати на президентську посаду США.

25 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в США стануть переломним моментом для України.