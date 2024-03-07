Уже сьогодні Швеція офіційно стане 32-м членом НАТО, — Білий дім

За інформацією медіа, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прилетів до США, аби передати шведській стороні ратифіковані документи своєї країни.

У четвер, 7 березня, Швеція офіційно приєднається до альянсу НАТО, ставши тридцять другим союзником. Про це повідомили в пресслужбі Білого дому.

"7 березня 2024 року Швеція офіційно вступає до альянсу НАТО, ставши 32-м союзником", — зазначають у пресслужбі.

Також у Білому домі додали, що Швеція є "сильною демократією з високобоєздатною армією, яка поділяє цінності й бачення світу" альянсу.

"Приєднання Швеції як союзника НАТО зробить Сполучені Штати й наших союзників ще безпечнішими. НАТО є найпотужнішим оборонним альянсом в історії світу, і сьогодні це так само важливо для забезпечення безпеки наших громадян, як це було 75 років тому, коли наш Альянс був заснований на уламках Другої світової війни", — додають у повідомленні.

Водночас, за інформацією шведського видання The Local, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув до США з метою передачі Швеції ратифіковані документів своєї країни.

Журналісти зазначають, що шведський премʼєр-міністр Ульф Крістерссон і міністр закордонних справ Тобіас Біллстрем також наразі перебувають у Вашингтоні.

У виданні додають, що, згідно з графіком, опублікованим Держдепартаментом США, зустріч держсекретаря Ентоні Блінкена та Крістерссона призначена на 18:15 (за київським часом, — ред.). Імовірно, саме тоді він представить документи про вступ Швеції до НАТО, і країна офіційно приєднається до військового альянсу.

Також, журналісти уточнили, що церемонія підняття шведського прапора в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі запланована на понеділок, 11 березня.

Шлях Швеції до НАТО

Нагадаємо, заявку на вступ до НАТО Швеція подала разом із Фінляндією 18 травня 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну. Вже 5 липня 2022 року країни підписали протоколи про вступ до Альянсу.

Фінляндія долучилася до НАТО у квітні 2023 року. Так країна стала 31-м членом блоку. Донедавна Анкара та Будапешт блокували приєднання Стокгольма до НАТО.

25 січня 2024 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган ратифікував заявку Швеції. Аналогічний крок 26 лютого зробив угорський парламент, після чого президент Тамаш Шуйок підписав документ.

Офіційно перешкоджання вступу Стокгольма до НАТО в Будапешті пояснювали надмірною критикою на свою адресу.

Нагадаємо, 4 березня у Фінляндії, Норвегії та Швеції розпочалися військові навчання НАТО Nordic Response 24. У них бере участь понад 20 тисяч військовослужбовців із 14 країн. Навчання триватимуть майже два тижні.