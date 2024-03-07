Орбан збирається до Трампа: може просувати тези Кремля щодо України, — The Guardian

За інформацією журналістів, прем'єр Угорщини може прилетіти до США для зустрічі з кандидатом у президенти країни вже цього тижня. Колишній розвідник зауважує, що ліберальний світовий порядок перебуває під загрозою.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього тижня прибуває до США без будь-якого запрошення адміністрації президента Джо Байдена. Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначає видання, це майже нечуваний крок для лідера країни НАТО, тому не очікується, що він зустрінеться з ким-небудь з американської адміністрації. Насправді, як стало відомо Guardian, Орбан планує виступити в четвер, 7 березня, на зустрічі з головою консервативного аналітичного центру Heritage Foundation, а потім у п'ятницю, 8 березня, відвідати експрезидента США, кандидата від Республіканської партії на майбутніх виборах Дональда Трампа у Флориді.

"За цим візитом, який припадає на найнесприятливіший момент у відносинах Будапешта з Вашингтоном після закінчення холодної війни, уважно стежать у зовнішньополітичних колах, частково через побоювання, що Орбан може використати свій доступ до кандидата в президенти від республіканської партії для просування тез Кремля щодо України", — акцентують увагу аналітики видання.

Як зауважив колишній співробітник угорської розвідки Петер Буда, ліберальний міжнародний порядок сьогодні перебуває під дуже серйозною атакою.

"Як свого роду зовнішньополітичний гравець, Орбан поставив усі ставки на крах цього порядку і робить ставку на те, що якщо він заздалегідь візьме на себе зобов'язання перед державами Сходу, які зростають, він зможе забезпечити собі вигіднішу позицію", — підкреслив Буда.

І додав, що комунікації як Орбана, так і президента РФ Володимира Путіна, зосереджені на "мирних" переговорах, які, безсумнівно, принесуть користь росіянам, тому не варто помилятися, вважаючи, що Орбан зрештою лобіює США у зовнішній політиці на користь Росії.

Позиція Угорщини

Як зазначила Guardian, Орбан днями наголосив, що Угорщина не може втручатися у вибори в інших країнах, але "нам би дуже хотілося, щоб президент Дональд Трамп повернувся до Білого дому і встановив мир тут, у східній половині Європи".

"Наприкінці року глобальна політична сцена сильно відрізнятиметься від того, який вигляд вона мала на початку цього року, і, з Божою поміччю, простір для маневру Угорщини не скоротять, а розширять до такого ступеню, якого ми ще не бачили вже давно", — заявив Орбан у своєму щорічному посланні "Про стан країни".

При цьому угорські парламентарії впевнені, що інтерес до Угорщини американських консерваторів, попри будь-що, зростає, і прем'єр Орбан відвідує США для того, щоб зміцнити ці відносини.

"Думаю, в цьому немає нічого незвичайного. Лідери часто подорожують з різних причин і спілкуються з колегами, які відповідають їхнім стратегічним пріоритетам і національним інтересам", — відповів радник прем'єр-міністра Балаж Орбан представникам уряду США.

Поїздка розглядається угорським істеблішментом як частина давніх зусиль Орбана стати центральною фігурою в міжнародному консервативному русі.

"Для нього це просто важливий момент його зовнішньополітичної важливості, і він також може сподіватися, що це зробить його серйознішим в очах інших", — наголосив Петер Креко, директор дослідницького інституту "Політичний капітал" у Будапешті.

Водночас команда Орбана, що підтримує відносини з Москвою та Пекіном, досі наймає на роботу колишніх співробітників служби безпеки ще з часів соціалістичного ладу, спотворює ділову конкуренцію всередині країни, витратила значну кількість часу та грошей на розбудову стосунків із представниками американських консерваторів.

Угорський уряд останніми роками наймав американських консультантів із консервативними зв'язками, щоб допомогти поліпшити свій імідж, посольство Угорщини у Вашингтоні також брало безпосередню участь у цій роботі, наприклад, 2023 року воно двічі приймало колишнього кандидата в президенти від Республіканської партії Вівека Рамасавамі.

Крім того, мережа угорських державних аналітичних центрів і фондів фінансує робочі місця і стипендії консервативним американським експертам і вченим з хорошими зв'язками.

"Відповідно до нашої стратегії взаємодії ми прагнемо розвивати відносини в усіх напрямках і прагнемо перетворити Угорщину на інтелектуальний центр у самому серці Європи", — пояснив Баланж Орбан.

Позиція глобального політикуму

Запланована зустріч із Трампом викликала подив і в Будапешті, і у Вашингтоні.

"Якби Трамп дійсно був "китайським яструбом", яким він себе називає, він би допитував Орбана про зближення з Пекіном", — сказала Каталін Чех, членкиня Європейського парламенту, яка представляє угорську опозиційну партію "Імпульс".

Вона висловила думку, що, схоже, Трамп більше зацікавлений у зближенні з авторитарною владою і цілком можливо хоче разом з Орбаном підірвати НАТО в інтересах Путіна.

Бен Кардін, давній депутат-демократ, який є головою комітету Сенату США з міжнародних відносин, написав у повідомленні електронною поштою, що зростаючий авторитаризм Віктора Орбана, включно з нещодавно ухваленим Законом про захист суверенітету, є основним фактором, що створює навантаження на угорську економіку.

Позиція угорського лідера не залишилася непоміченою серед офіційних осіб США. В інтерв'ю Guardian на початку 2024 року посол США в Будапешті Девід Прессман заявив, що угорський уряд проводить "фантастичну" зовнішню політику, а покійний республіканець Джон Маккейн 2014 року назвав Орбана "неофашистським диктатором".

27 лютого угорський прем'єр заявив, що Україна не зможе перемогти у війні, проте Угорщина не повинна мати спільного кордону з Росією. Бойові дії можна закінчити тільки переговорами, переконаний Орбан.