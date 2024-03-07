На тлі загрози з боку РФ: Франція і Молдова підписали оборонну угоду, подробиці

Документ передбачає відкриття в найближчі місяці постійної оборонної місії Франції у Кишиневі, заявив Макрон.

Париж і Кишинів на тлі загрози з боку Москви підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Про це лідери Франції і Молдови Емманюель Макрон і Мая Санду оголосили під час спільної пресконференції у четвер, 7 березня.

Документ уклали під час візиту президентки Молдови до Парижа. Підписували його міністри оборони — Себастьєн Лекорню та Анатолій Носатий.

Зі слів президента Франції, угода серед іншого передбачає "відкриття в найближчі місяці постійної оборонної місії (Франції, – ред.) у Кишиневі". Макрон додав, що "це лише перший крок".

Крім того, лідери обох держав опублікували спільну заяву, в якій закликали Росію "вивести свої сили, які незаконно розміщені на території Молдови".

Своєю чергою офіційний Париж заявив, що готовий "внести свій внесок, коли настане час, у міцне та мирне врегулювання цього конфлікту".

Також Санду і Макрон обговорили підтримку України.

"Сьогодні наші дискусії були зосереджені на безпеці Молдови та Європи, нагальній потребі підтримати Україну та на розширенні ЄС – ключовому для забезпечення миру в Європі", — написала лідерка Молдови у соцмережі Х.

Окрім угоди про співпрацю у сфері галузі оборони між двома країнами сторони підписали економічну угоду. Це "двостороння дорожня карта, яка визначає майбутні проєкти, які будуть розроблятися спільно", повідомив Макрон.

Нагадаємо, 28 лютого у Придністров'ї відбувся з'їзд так званих депутатів усіх рівнів. Влада невизнаної республіки заявила, що Молдова нібито завдає "катастрофічного" удару по економіці Тирасполя. Місцеві депутати звернулися до Ради федерації та Держдуми Росії з проханням реалізувати заходи щодо захисту так званої "ПМР" в умовах "посилення тиску Молдови".

1 березня президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кремль робить все, аби залякати молдаван. Вона запевнила, що поки Росія нічого не може зробити в Придністров'ї. Щоб у Москви щось вийшло, їй потрібно змінити владу в Кишиневі.