Підірвала в'язницю й обстріляла посольство США: у Берліні затримали 65-річну терористку

За словами журналістів, жінку розшукували протягом 30 років. Її звинувачують у скоєнні трьох терактів разом зі спільниками.

Поліція Німеччини заарештувала учасника угруповання "Фракція Червоної армії" (RAF) Даніелу Клетте. Про це ще 27 лютого повідомило видання BBC.

За словами журналістів, жінку розшукували протягом 30 років. 65-річна Клетте була затримана берлінському районі Кройцберг. На гелікоптерах її доправили до Бремена. У неї у квартирі знайшли патрони до пістолета та обойми, але самої зброї не було.

У поліції заявили, що затримання Клетте — це важливий крок у справі боротьби з "тероризмом".

У чому звинувачують Даніелу Клетте

Як повідомляє видання Bild, її звинувачують у трьох терактах. Зокрема, 25 лютого 1990 року, за даними федеральної прокуратури, обвинувачена разом з іншими членами RAF спробувала спровокувати вибух в адміністративній будівлі Deutsche Bank в Ешборні. Терористи припаркували поруч із будівлею автомобіль VW Golf, у якому було 45 кілограмів вибухівки.

Зазначається, що в разі вибухова хвиля зруйнувала б кімнату охорони на вході в будівлю, в якій у цей час перебували троє співробітників служби безпеки Deutsche Bank AG. На щастя, запальний пристрій бомби вийшов з ладу.

Видання пише, що вже 13 лютого 1991 року Клетте разом із членами RAF скоїла напад із вогнепальною зброєю на посольство США в Бонні. Так, бойовики зробили щонайменше 250 пострілів по будівлі. 65 куль потрапили в кімнату, де перебувало щонайменше десять осіб. На щастя, при цьому ніхто не постраждав.

У матеріалі йдеться, що третій теракт стався 27 березня 1993 року. Тоді Клетте і Ернст Штауб і Буркхард Гарвег, які все ще перебувають у розшуку, проникли в порожню будівлю в'язниці в Гессені. Вони перелізли через стіну установи і в протистоянні змогли здолати охоронців. Потім Клетте прикріпила до стін будівлі вибухові пристрої, а потім підірвала. Терористи завдали збитків у розмірі 123 мільйони німецьких марок.

Що таке RAF

Фракція Червоної армії — це німецька ліворадикальна терористична організація, що діяла у ФРН і Західному Берліні в 1968-1998 роках. Угруповання відповідальне за скоєння 34 вбивств, серії банківських нальотів, вибухів військових і цивільних об'єктів.

Нагадаємо, 16 лютого ЗМІ повідомляли, що ізраїльська розвідка вважає, що ХАМАС переживе війну завдяки підтримці в Газі. За даними розвідки ЦАХАЛу, сектор Гази стане "зоною глибокої кризи", а ХАМАС продовжить функціонувати як "терористична група і партизанське угруповання".