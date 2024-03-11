Вибори президента РФ: у Латвії перевірятимуть росіян, які прийдуть голосувати

Правоохоронці проводитимуть "скринінг" людей, які прийдуть на виборчу дільницю до посольства в Ризі, та стежитимуть за тим, аби не було спроб "прославлення російської агресії".

Співробітники Державної прикордонної охорони та поліції Латвії планують перевіряти людей, які прийдуть 17 березня голосувати в російське посольство в Ризі. Правоохоронці визначатимуть законні підстави перебування громадян Російської Федерації в країні. Про це повідомляє латвійське видання Delfi з покликанням на інтерв'ю телеканалу TV3 начальника Державної поліції Армандса Рукса.

Керівник латвійської поліції закликав росіян, які проживають у Латвії та мають бажання прийти на виборчу дільницю, бути готовими до таких перевірок на вулиці та надавати правоохоронцям візи чи посвідки на проживання.

За словами Рукса, аналогічні перевірки проводять і російські спецслужби, коли громадян Латвії приходять на виборчі дільниці в Російській Федерації.

У випадку, якщо поліція зафіксує порушення правил проживання в Латвії, то країна розпочне процедуру депортації. Аби дотримуватися належного порядку під час проведення такої процедури, до перевірок залучать представників управління в справах громадянства та міграції.

Під час виборів президента Росії в Латвії поліція працюватиме в посиленому режимі, "суворо зупиняючи будь-які спроби прославлення російської агресії".

Нагадаємо, вибори в Росії триватимуть три дні — з 15 до 17 березня. На тимчасово окупованих територіях України також проходитимуть так звані вибори.

Крім Володимира Путіна, у восьмих виборах президента Росії братимуть участь Леонід Слуцький, Владислав Даванков і Микола Харитонов. Усі троє — чинні депутати Держдуми РФ і перебувають під міжнародними санкціями через підтримку повномасштабного вторгнення в Україну.