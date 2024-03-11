У колекціонерів увірвався терпець: судовий позов проти Бенксі може розкрити його ім'я, — ЗМІ

За словами Нікі Катца, понад три роки він чекає на сертифікат автентичності від компанії всесвітньо відомого художника. У результаті колекціонеру набридло чекати і він вирішив звернутися до суду.

Ім'я всесвітньовідомого художника Бенксі залишається засекреченим, проте незабаром це може змінитися. Судовий позов може змусити його розкрити свою особистість. Про це пише The Guardian.

Особистість художника багато років є предметом спекуляцій і різних розслідувань. Новий скандал виник через гравюру із зображенням покійної королеви Великої Британії Єлизавети II в образі мавпи. Два колекціонери подали до суду на компанію графіті-художника Pest Control, адже вони понад три роки відмовлялися підтвердити справжність Monkey Queen. У Нікі Катца і Рея Хауса увірвався терпець через порушення договору.

Сертифікати для картин: деталі

Компанія Pest Control була створена художником ще 2008 року після чергового скандалу. В інтернеті почали продавати підроблені відбитки пальців Бенксі, тому й було ухвалено рішення якось підтверджувати справжність творів.

Як зазначають колекціонери, на сайті Pest Control є інформація про те, що компанія видає сертифікат автентичності на "картини, гравюри, скульптури та інші прояви творчості". Відповідно, його можна порівняти з "техоглядом для світу мистецтва".

"(Це, — ред.) означає, що ви можете купити, продати або застрахувати витвір мистецтва, знаючи, що він легітимний і в нього не відваляться колеса", — йдеться на сайті компанії.

Крім того, сертифікат автентичності потрібен для того, щоб обчислити максимальну ціну під час продажу картин.

Суд над Бенксі: у чому причина

Нікі Катц і Рей Хаус стверджують, що вони кілька років намагалися домогтися висновку про те, що гравюра Monkey Queen справді є справжньою, адже під час її випуску тираж становив 150 екземплярів, і колекціонерів могли ошукати під час перепродажу.

Судовий позов проти Бенксі може розкрити його особистість Фото: Скриншот

Вони надіслали предмет мистецтва до Pest Control разом із поясненням, що гравюру придбали за 30 тисяч фунтів у 2020 році у спадкоємця нещодавно померлого колекціонера. Супровідних документів вони не отримали, тому й вирішили звернутися до незалежної експертизи.

"Ми досі у невизначеності, а це великі гроші. Вони стверджують, що є офіційними правовласниками робіт цього художника. Але це триває вже три роки. Вони просто не відповідають. Не кажуть зображення справжнє чи ні. Усі три роки нас водять за ніс", — обурений 65-річний колекціонер Нікі Катц.

Окремо він додав, звертаючись до компанії художника, що йому потрібна лише відповідь — гравюра справжня чи ні. Якщо це підробка, тоді всі претензії перейдуть до спадкоємця, з яким і було укладено угоду.

Колекціонер незадоволений, що він заплатив Pest Control 3 роки тому 50 фунтів, а вони прострочили всі дедлайни і не надали відповіді. Єдиний вихід у цій ситуації, каже Нікі Катц, судовий розгляд. Він так і вчинив.

"Я дуже розчарований у Бенксі. Він зробив так, що ніхто не може підтвердити справжність роботи без його сертифіката. Це різко знижує цінність його робіт. Якби в мене була картина Леонардо да Вінчі, то не було б "Леонардо Контрол", щоб підтвердити її справжність. Я б просто відніс її експертам, щоб вони сказали мені, чи є вона твором мистецтва Леонардо да Вінчі, чи ні. У випадку з Бенксі, навіть якщо у вас є думка експерта, який стверджує, що це його робота, якщо у неї немає сертифіката Pest Control, ви не можете покладатися на цього експерта", — продовжив колекціонер із Лондона.

До речі, провідний фахівець із продажу робіт графіті-художників Джон Брандлер заявив, що поведінка компанії всесвітньо відомого митця є ринковою маніпуляцією, а сам Бенксі видає сертифікати лише тим роботам, які він хоче, щоб мали конкретні люди. Водночас він вірить, що гравюра, яка проходить уже кілька років перевірки, є справжньою.

Також експерт зауважив, що останніми роками ціни на роботи Бенксі значно впали.

Перевірка робіт Бенксі: відповідь компанії

У Pest Control заявили, що вони працюють над видачею сертифікатів і попереджають, що в деяких випадках це може зайняти багато часу.

"Наш процес перевірки автентичності є надійним і ретельним, а подекуди й затяжним. Ми видали тисячі сертифікатів автентичності", — йдеться в повідомленні.

Секретна особистість художника: ким є Бенксі

Багато років ім'я всесвітньо відомого художника є загадкою для громадськості. Під підозру потрапляли багато чоловіків з усього світу, проте офіційних підтверджень з цього приводу немає.

Зокрема ЗМІ писали, що художником може бути Роберт Дель Наджа з Massive Attack, Джеймі Г'юлетт з Gorillaz і Ніл Б'юкенен, колишній ведучий телевізійної програми "Артатака".

У 2008 році Daily Mail випустили матеріал про те, що насправді Бенксі — Робін Ганнінгем, проте в результаті жодних підтверджень цієї теорії за 16 років так і не з'явилося. Сам Бенксі також заперечував це.

У 2003 році художник в інтерв'ю репортерові BBC назвав своє ім'я — Роббі. Але більше подробиць не прозвучало. Вважається, що руйнування таємничості значно знизить ціни за картини.

Можливо, саме судовий позов розкриє особистість художника.

До речі, легендарний вуличний художник Бенксі намалював у Києві, Ірпені, Горенці, Бородянці сім графіті. Своє авторство особисто він підтвердив спочатку в Instagram, а згодом навіть виклав відеофільм про це. Вартість українських графіті Бенксі оцінюють приблизно від $1 млн до $10 млн.

Нагадаємо, 22 грудня повідомлялося, що в Лондоні вкрали антивоєнну роботу художника Бенксі через годину після появи. Художник в Instagram підтвердив, що інсталяція, на якій зображено три безпілотники на знаку STOP у Пекхемі, справжня. Свідками крадіжки стали лондонці, які спеціально приїхали, щоб подивитися на його нову роботу.