Компанії ЄС поставили обладнання компанії друга Путіна "Новатек" на пів мільярда євро, — ЗМІ

За інформацією російських журналістів, італійські компанії є найбільшими постачальниками обладнання для проєкту, що сумарно перевищує 112 млн євро, за якими йдуть французькі, німецькі, голландські та іспанські постачальники.

Європейські компанії продовжують постачати обладнання для проєкту "Арктик СПГ 2" в Росії, попри санкції, накладені США та Євросоюзом. Цей проєкт, одним із найбільших акціонерів якого є мільярдер Геннадій Тимченко, отримав обладнання на суму 580 млн євро з моменту введення санкцій у травні 2022 року до кінця січня 2024 року. Про це пише російське видання The Moscow Times.

Євросоюз заборонив постачання обладнання для виробництва скрапленого природного газу ще в травні 2022 року, а наприкінці 2023 року США також ввели прямі санкції проти проєкту "Арктик СПГ 2". Однак, за даними російської митної статистики, у січні 2024 року з країн Євросоюзу ввезли обладнання на суму 24 млн євро, а 2023 року цей обсяг становив понад 220 млн євро.

Італійські компанії є найбільшими постачальниками обладнання для проєкту, що сумарно перевищує 112 млн євро, за якими йдуть французькі, німецькі, голландські та іспанські постачальники.

Проєкт "Арктик СПГ 2" оцінюють у 25 млрд доларів, він орієнтований на виробництво 19,8 млн тонн скрапленого природного газу на рік. Згідно з даними Financial Times, проєкт уже близький до запуску і планує почати експорт у 2024 році.

Попри припинення діяльності низки іноземних компаній у Росії через санкції, постачання обладнання для проєкту "Арктик СПГ 2" тривають. Наприклад, німецька Siemens припинила свою діяльність у Росії в березні 2022 року, але продовжувала постачати обладнання для цього проєкту до вересня 2023 року.

За оцінками Bloomberg, основні акціонери проєкту, включно з Леонідом Міхельсоном і Геннадієм Тимченком, зазнали значних фінансових втрат під час війни в Україні, але продовжують інвестувати в проєкти, пов'язані з нафтогазовою індустрією, зокрема в "Арктик СПГ 2".

ЗМІ неодноразово зазначали, що Геннадій Тимченко є близьким другом російського президента Володимира Путіна. Зокрема, адвокат Тимченка заявляв, що зв'язки підприємця Геннадія Тимченка з президентом Росії Володимиром Путіним не означають, що він "є союзником" Путіна у війні в Україні.

"Навіть враховуючи, що Тимченко давно знає пана Путіна, твердження про те, що він є його довіреною особою, — це те, що ми заперечуємо, оскільки такі заяви містять свого роду звинувачення", — сказав юрист, підтверджуючи зв'язок Тимченка з Путіним.

Чим займається "Новатек"

Вищезазначеній компанії "Новатек" належить паливний комплекс, який у ніч на 21 січня було пошкоджено внаслідок атаки ударних дронів у рамках спецоперації Служби безпеки України в Усть-Лузі Ленінградської області Росії. За даними Reuters, паливний комплекс "Новатека" в Усть-Лузі є ключовою ланкою в енергетичній інфраструктурі, забезпечуючи перероблювання газового конденсату і виробництво нафтопродуктів для експорту в Азію.

Раніше повідомлялося, що американські санкції призвели до призупинення постачання нових суден для російського заводу з виробництва скрапленого природного газу. Російська компанія "Новатек" планувала використовувати ці судна для перевезення палива для проєкту "Арктик СПГ-2", і без них стає важко працювати на запланованій потужності.