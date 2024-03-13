"За всієї неадекватності": Трамп може дати Україні всю необхідну зброю, — екс-глава МЗС

За словами Володимира Огризка, саме під час президентського терміну Дональда Трампа Україні почали передавати комплекси Javelin.

Ексміністр закордонних справ Володимир Огризко висловлює думку про те, що перемога республіканця Дональда Трампа на виборах президента США може погіршити ситуацію в Україні з огляду на його непередбачуваність у політиці. Однак, він упевнений, що це не призведе до "кінця світу". Про це він повідомив під час проєкту LIGA.Подкаст.

"Зараз ми є заручниками того, що відбувається між республіканцями і демократами. Для переважної більшості республіканців важливі і Україна, і Ізраїль, і Тайвань, але важливіше для них — зробити з президента США Джо Байдена мішень, куди можна стріляти й потрапляти", — пояснив Огризко.

На його переконання, до листопада головною метою для республіканців буде ліквідація всіх зв'язків із демократами та Джо Байденом. При цьому питання українських справ залишиться відкритим протягом усього цього часу.

На думку експерта, обіцянка Трампа про завершення війни за 24 години є частиною його передвиборчої кампанії. Однак, згідно зі словами Огризка, республіканець все ж може забезпечити нашу державу всім необхідним озброєнням.

"За всієї неадекватності та непрогнозованості Трампа, саме він почав давати нам смертоносну зброю — Javelin імені Трампа", — додав Огризко.

Нагадаємо, 1 березня західні ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп популярніший за теперішнього президента Джо Байдена принаймні в семи ключових штатах, які ймовірно відіграватимуть важливу роль у визначенні підсумків виборів.

А оглядач The Washington Post Макс Бут заявив, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп не тільки висловлює симпатії до Росії, а й також виявляє антиукраїнські настрої.

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Дональд Трамп пообіцяв, що якщо він знову стане главою Білого дому в листопаді 2024 року, то він не даватиме грошей Україні.