Підпали, коктейлі Молотова і зеленка: як проходить перший день "виборів" у РФ (фото, відео)

За даними росЗМІ, випадки навмисного псування скриньок із бюлетенями або іншого майна на виборчих дільницях уже зафіксовано в Москві, Санкт-Петербурзі, Волгоградській, Ростовській, Челябінській, Новосибірській і Воронезькій областях, а також на окупованих територіях України.

У перший день "президентських виборів" у Російській Федерації та на окупованих територіях України у виборчих дільницях зафіксовано низку підпалів. Крім того, люди виливали в урни з бюлетенями зеленку та інші фарбувальні речовини. Фокус зібрав інформацію про інциденти в одному матеріалі.

Москва

Російське медіа SOTA пише, що в Москві на дільничній виборчій комісії в Мар'їні літня жінка підпалила будку для голосування. За даними журналістів, вона залила в будку горючу рідину, підпалила її та стала знімати вогонь на камеру. Її затримала поліція.

Baza повідомляє, що в Москві дівчина залила урну з бюлетенями зеленкою. У медіа заявили, що при цьому вона "вигукувала проукраїнські гасла". Очевидці також стверджують, що дівчину нібито хтось інструктував телефоном.

Зіпсована урна в Москві Фото: Baza

За даними SOTAvision, літня жінка також підпалила кабінку для голосування в місті Митищі Московської області. Повідомляється, що для цього вона вилила трохи бензину на столик у кабінці.

Петербург

Видання "Фонтанка SPB Online" пише, що молода дівчина кинула коктейль Молотова на ґанок 358-ї школи в Санкт-Петербурзі, де розміщені дві виборчі дільниці — ДВК 1395 і ДВК 1396. Повідомляється, що вона намагалася влучити в плакат про вибори.

У "ТАСС" стверджують із посиланням на оперативні служби міста, що затримана — 21-річна студентка одного з петербурзьких вишів, за попередніми даними, діяла за інструкцією, яку нібито отримала телефоном від людини з українським номером.

Ростовська область

Ростовський слідком повідомляє, що мешканець Азовського району 1962 року народження вилив рідину зеленого кольору в урну для бюлетенів у виборчій дільниці.

Щодо нього порушено кримінальну справу за ст. 141 КК РФ (перешкоджання здійсненню виборчих прав або роботі виборчих комісій).

Волгоградська область

Видання 102.ru опублікувало запис нібито свідчень дівчини, яка, як стверджується, вилила зеленку у виборчу скриньку у Волзькому районі Волгоградської області. За словами дівчини, їй надійшов дзвінок із пропозицією зіпсувати бюлетені за 30 тисяч рублів.

Як зазначає "Обережно, новини", у волгоградському облвиборчкомі заявили, що, попри інцидент, усі бюлетені можуть бути використані під час підрахунку голосів, оскільки позначки "помітні і не викликають сумнівів".

Воронезька область

"7х7 — Горизонтальная Россия" пише, що дві жінки залили зеленкою бюлетені на двох виборчих дільницях у Воронезькій області.

Повідомляється, що інциденти сталися в Південно-Східному і в Північному мікрорайоні Борисоглібська.

Новосибірська область

Telegram-канал "Новосибірськ з вогником" пише, що в Первомайському районі дівчина облила фарбою бюлетені на виборчій дільниці, і її затримала поліція. Повідомляється, що їй загрожує до 5 років тюремного ув'язнення.

Челябінська область

Видання ASTRA повідомляє, що на виборчій дільниці в Челябінській області спробували підірвати петарду.

"За інформацією виборчої комісії, на одній із виборчих дільниць у регіоні зафіксовано спробу підпалити петарду. Підозрюваного затримано, триває перевірка", — сказали журналістам в представники влади.

Окуповані території України

Baza пише, що в окупованому Сімферополі дівчина залила зеленкою урну з виборчими бюлетенями в Сімферополі. За інформацією медіа, вона пронесла барвник у коробці з-під соку.

Як зазначають автори публікації, співробітник поліції не став їй заважати, а спокійно спостерігав, поки вона доллє зеленку до кінця, і тільки потім відвів її.

Зіпсована урна в Сімферополі Фото: Mash

Крім того, у Telegram-каналі "Виборчої комісії Херсонської області" заявили, що у Скадовську в сміттєву урну перед виборчою дільницею заклали саморобний вибуховий пристрій.

Нагадаємо, російське видання "Сирена" повідомило, що в російських регіонах на виборчих дільницях стали застосовувати ручки, оснащені спеціальним чорнилом, яке поступово зникає.

Також повідомлялося, що в російському Бєлгороді невідомі заклали вибухівку на одній із виборчих дільниць. Під час голосування за президента РФ прогримів вибух.