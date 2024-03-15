Питання здоров'я, не політики: росіян готують до довічного правління Путіна, — Reuters

За словами журналістів, до кінця п'ятого терміну Путіну буде 78 років, тобто він буде найстаршим керівником Кремля за тисячолітню історію існування держави.

На президентських виборах у РФ, які розпочалися в п'ятницю, 15 березня, президент РФ Володимир Путін, згідно з наказом для регіонів, має набрати приблизно 80% голосів, що дасть змогу перевершити власний рекорд 2018 року та залишитися при владі до 2030 року. Про це повідомляє Reuters.

Щобільше, як і багато радянських генсеків, Путін планує залишиться при владі довічно.

"Не сумнівайтеся, це робота на все життя", — пояснило одне з джерел журналістів. Ще одне високопоставлене джерело пояснило, що перебування Путіна при владі — це питання не політики, а лише його здоров'я, яке, попри чутки, міцне.

Навіть незалежні соціологи зазначають, що близько 70% російських громадян готові віддати свої голоси за Путіна, попри значну кількість загиблих і рекордну кількість інвалідів із часів воєн у Чечні.

Голова Європейської ради Шарль Мішель уже привітав Путіна з достроковою перемогою, бо в РФ немає ні опозиції, ні свободи, ні вибору.

Путін формально може залишатися президентом до 2036 року. Однак 12 березня директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін висловився про те, що в разі потреби конституцію знову можна буде змінити.

"Вона може та повинна змінюватися відповідно до актуальних потреб російського суспільства", — зазначив він.

До кінця п'ятого терміну Путіну буде 78 років, тобто він буде найстаршим правителем у Кремлі за тисячолітню історію існування Росії, що, можливо, принесе нову хвилю цензури, зокрема й цифрової.

"Радянський Союз повертається. А з ним повертається тотальна цензура", — пояснив Мазай Банзаєв, оператор російського VPN Amnezia.

Що ж стосується війни в Україні, Путін упевнений, що зможе воювати ще багато років, покликається Reuters на три джерела.

Нагадаємо, що політолог Віктор Небоженко назвав російські вибори 17 березня акцією з вирішеним результатом.

Також повідомлялося, що на виборчій дільниці в Бєлгороді прогримів вибух.