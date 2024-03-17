Учасники "голої вечірки" і Повалій відзвітували про голосування на виборах у РФ (фото)

У РФ практично завершилися президентські вибори. Охочі проголосувати робили вибір між чотирма кандидатами. А російські зірки влаштували зі свого походу на дільниці шоу.

У Росії практично завершилися триденні президентські вибори. Тим, хто прийшов на виборчі дільниці, пропонували обрати між чотирма кандидатами, серед яких був чинний президент РФ Володимир Путін, а також три його "суперники". Особливу увагу привернули місцеві зірки, які хоч і голосували таємно, але явно демонстрували очевидний вибір. Цікаво, але серед селебріті опинилася й українська співачка Таїсія Повалій, яка продемонструвала свій новий російський паспорт. Фокус зібрав зіркові голосування.

Нагадаємо, що громадяни РФ могли віддати свій голос, на вибір: за депутата від КПРФ Миколу Харитонова, нового главу ЛДПР — Леоніда Слуцького, Владислава Даванкова від "Новий людей", або ж за Володимира Путіна.

Опозиційно налаштовані громадяни РФ підтримали заклик покійного Олексія Навального і його вдови Юлії та прийшли на виборчі дільниці 17 березня о 12.00 на акцію, названу "Полудень проти Путіна", а також ділилися в соцмережах зіпсованими бюлетенями.

Російські зірки вирішили влаштувати зі свого відвідування виборчої дільниці перформанс.

Співачка Діана Гурцкая проголосувала онлайн у Громадському штабі зі спостереження за виборами. В інтерв'ю пізніше вона зазначила, що людям з інвалідністю дуже важливо мати можливість нарівні з іншими росіянами віддавати свої голоси на виборах. Співачка, як відомо, незряча. Але пізніше ніде не повідомлялося, скільки ще людей з інвалідністю в РФ мали можливість проголосувати так, як це зробила співачка в Москві. І чи вдалося їй проголосувати взагалі.

Діана Гурцька голосує

Одкровенням, але очікуваним, стало фото Таїсії Повалій з російським паспортом. Співачка вже давно виїхала з України і не раз висловлювала свою підтримку Путіну. Вона розмістила фотографію, де зображена на виборчій дільниці в Москві, позуючи на тлі банера з написом "Вибори президента Росії 15-17 березня", з російським паспортом у руках.

Таїсія Повалій продемонструвала паспорт РФ Фото: Instagram/tpovaliyofficial

Таким чином, співачка повідомила, що тепер вона є громадянкою Росії, а також розповіла, що вперше проголосувала на виборах: "Я проголосувала за щасливе майбутнє своєї країни Росії. Мене переповнює неймовірна гордість через те, що я є частиною великого народу", — сказала Повалій.

Особливо бурхливо росЗМІ обговорювали голосування співака Shaman (Ярослава Дронова), який тричі перехрестився перед урною, перш ніж опустити туди свій бюлетень. У підсумку навіть священику московської церкви довелося коментувати перформанс. Він заявив, що "взагалі-то, заборонено ім'я Боже вживати всує", але зазначив, що "зміна влади — це важливе питання. У цьому немає жодного богохульства і жодного перебору", — підсумував священик.

Дронов на виборах

Особлива увага була прикута до учасників так званої "голої вечірки", яка відбулася наприкінці минулого року в московському клубі "Мутабор", була розкритикована в соцмережах, а її учасникам зрештою довелося вибачатися, жертвувати гроші та їздити на окуповані території з покаянними візитами. Інакше, їм загрожувала "відміна".

Філіп Кіркоров, який прославився виправдувальною промовою, в якій він заявив, що просто "зайшов не в ті двері", і вже встиг побувати в окупованій частині Луганської області, з 'явився на вибори разом зі своїм 91-річним батьком Бедросом.

Філіп Кіркоров із батьком на виборах

Настя Івлєєва, яка й організувала скандальну вечірку, опублікувала фото з виборчої дільниці з підписом "ті самі двері". Раніше вона писала, що вперше послухала послання президента і піде голосувати за "ініціативи та проєкти, які були озвучені". Також у суботу відео з виборів виклала в сторіз співачка Глюкоза.

Діма Білан опублікував у соцмережах відео з підписом: "Я виконав свій громадянський обов'язок!".

Учасники "голої вечірки" відзвітували про вибори

А Ксенія Собчак у неділю опублікувала скріншот сайту електронного голосування, оголосивши, що проголосувала на виборах дистанційно, як і Лоліта Мілявська.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як проходять вибори в РФ, на окупованих територіях України і за кордоном. Серед трендів цього року: приходити на виборчі дільниці рядженим.

Варто зазначити, що триденні вибори в Росії проходили в той час, як бійці РДК та інших добровольчих батальйонів, які воюють на боці України проти ЗС РФ, здійснюють рейд на територію Росії. Вони вже відзвітували про те, що взяли полонених і захопили кілька населених пунктів. А також назвали "повним фарсом" президентські вибори в РФ, зазначивши, що в Бєлгородській і Курській областях влада заганяє людей на виборчі дільниці "під бомби й артилерійські снаряди".