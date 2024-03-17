"Перетворимо слабкість Путіна на зброю": "РДК" і ЛСР" продовжать боротьбу за свободу Росії, — Буданов

Обмежена військова операція добровольців у Бєлгородській і Курській областях послаблює кремлівський режим. Росіяни звільнятимуть країну від старого, який узурпував владу, упевнений начальник військової розвідки України.

Вибори президента Росії є фікцією, оскільки вони не відбулися в прикордонних з Україною областях та інших територіях. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на Форумі російських добровольців.

Генерал-лейтенант зазначив, що обмежена військова операція добровольців РДК, батальйону "Сибір", легіону "Свобода Росії" і добровольців з Ічкерії в Бєлгородській і Курській областях — це лише початок боротьби за майбутнє РФ.

"Громадяни РФ вирішили звільнити свою країну від старої людини, яка узурпувала владу, та її посіпак, яка незаконно змінила Конституцію і живе в альтернативній реальності зі своїми посіпаками", — підкреслив Буданов.

Багато виборчих дільниць не порахують бюлетені, тому що російські активісти псують їх. У Росії стався "бунт виборчих скриньок" і такої кількості зіпсованих бюлетенів не було ніколи і ніде у світі, додав він.

"Путін розуміє, що в очах світових лідерів, насамперед КНР, він стає нестабільним правителем, який не здатний забезпечити порядок на виборах у себе в країні. Він показує себе слабаком перед своїм народом і елітами", — зазначив глава військової розвідки.

Буданов додав, що Путін найбільше боїться слабкості, а те, що зараз відбувається в РФ, — послаблює режим загалом і диктатора особисто.

"Ми повинні використати цю слабкість і зробити її додатковою зброєю", — підсумував глава ГУР.

Фокус раніше писав, хто привітав Путіна з перемогою в президентських виборах. Одним із перших був глава Європейської Ради Шарль Мішель, який вказав на відсутність свободи та опозиції в РФ.

Нагадаємо, Володимир Путін отримав понад 80% голосів на виборах. У деяких регіонах цифра отриманих голосів перевищила 99%.