Переобрання Путіна: як світові лідери відреагували на результати виборів в РФ

Чехія вважає, що президентські вибори в Росії не відповідають міжнародним стандартам, оскільки влада заздалегідь "заглушила всі критичні голоси та опозиційних кандидатів". Польща нагадує, що кампанія проходила за умов жорстких репресій проти активістів та населення.

Російський президент Володимир Путін очікувано перемагає на виборах. За даними ЦВК станом на 6:00 за київським часом, підтримка очільника Кремля становить 87,34% (підраховано 99,43% протоколів. — Ред.). Фокус в одному матеріалі зібрав реакцію західних країн на президентські вибори в РФ.

На ранок 18 березня іншим так званим претендентам у президенти Росії визначили такі цифри:

Микола Харитонов — 4,31%;

Владислав Даванков — 3,79%;

Леонід Слуцький — 3,19%.

Озвучений у ЦВК результат Путіна є максимальним за всі п'ять разів, коли він висувався президентом Росії, — з 2000 року. При цьому, за попередніми даними ЦВК, явка на вибори становила 74,2%.

На шосту ранку за київським часом у ЦВК РФ вже було "підраховано" 99,43% протоколів. При цьому, згідно зі статистикою ЦВК, надомним голосуванням скористалися 11 916 181 виборець — цифра більш ніж удвічі перевищує дані на попередніх "виборах президента" РФ у 2018 році.

Водночас журналісти "Радіо Свобода" зауважують, що явку "намалювали" щонайменше в кількох десятках регіонів – на виборчих дільницях були однакові значення. Це фіксували в Дагестані, Кемеровській, Бєлгородській, Іванівській областях. Крім того, спостерігалися такі порушення законодавства про вибори, як вкидання бюлетенів, "карусельне голосування", централізоване голосування бюджетників та ін. Разом з тим, за даними "ОВД-Інфо", станом на ранок 18 березня затримано на так званих виборах РФ понад сотню людей у 22 містах, найбільше — у Москві і Казані.

Вибори в РФ 2024 — реакція світу

Чехія

У Міністерстві закордонних справ Чехії вибори президента Росії назвали такими, які не відповідають міжнародним стандартам.

"Влада заздалегідь заглушила всі критичні голоси та опозиційних кандидатів", — наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

Щодо "виборів" Путіна на окупованих територіях України, то чеська влада назвала це черговим проявом російської агресії стосовно України.

Польща

Польське МЗС нагадало, що голосування у РФ відбувалося за умов жорстких репресій проти активістів і населення загалом, а це своєю чергою унеможливило демократичний вибір людей.

"Президентські вибори в Росії не можна вважати законними, вільними та чесними", — заявили в міністерстві закордонних справ Польщі.

Так само польські дипломати висловили свою позицію і стосовно порушень Росією міжнародного права, яка організувала "вибори" на тимчасово окупованих територіях України. Окрім того, так зване голосування проводили у молдовському Придністров'ї та регіонах, що належать Грузії, — Цхінвал/Південна Осетія та Абхазія.

"Таким чином організовані "вибори" не можна вважати законними, вільними та чесними. Послідовне запровадження репресивного законодавства, що обмежує громадянські свободи та права, у тому числі політичні, військова цензура, політично мотивовані кримінальні справи та недопуск до участі у виборах кандидатів, які виражають антивоєнні погляди, означає, що ці "вибори" не можуть вважатися ні вільними, ні чесними. Польща послідовно та рішуче засуджує подібні дії. Ми також заперечуємо проти недопуску незалежних російських спостерігачів до участі у спостереженні за процесом голосування та незапрошення спостерігачів ОБСЄ", — зауважили в МЗС Польщі.

У Польщі наголосили, що Варшава не визнаватиме результатів так званих виборів на тимчасово окупованих українських територіях, рішення проводити які є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН. Тож Росія має понести відповідальність за їх організацію та проведення на українських територіях.

Німеччина

"Псевдовибори в Росії не є ні вільними, ні чесними, результат нікого не дивує. Правління Путіна є авторитарним, він спирається на цензуру, репресії та насильство. "Вибори" на окупованих територіях України є недійсними та є ще одним порушенням міжнародного права", — зазначили в Міністерстві закордонних справ Німеччини.

США

Речник Білого дому в Раді Безпеки ООН Джон Кірбі у неділю, 17 березня, ввечері висловився щодо очевидної перемоги Путіна на псевдовиборах, пише Reuters. Вочевидь, у Росії немає вільних чи чесних виборів, враховуючи, як "Путін ув’язнив політичних опонентів і не дозволив іншим кандидатам балотуватися проти нього".

Велика Британія

"Виборчі дільниці в Росії закрилися через незаконне проведення виборів на території України, відсутність вибору у виборців та відсутність незалежного моніторингу ОБСЄ. Це не те, як виглядають вільні та справедливі вибори", — заявив міністр іноземних справ Британії Девід Кемерон.

Фокус писав про те, як проходили вибори президента РФ у самій Росії, за кордоном, де зараз перебуває більшість опозиційно налаштованих громадян, і на тимчасово окупованих територіях. Були ряджені, акції на честь Навального і голосування в присутності озброєних військових із закритими обличчями.