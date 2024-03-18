Ностальгія за СРСР і слава: чому для Путіна важлива явка на виборах, — ексспівробітник КДБ

За словами Сергія Жирнова, Путін продовжує керуватися старими звичками, яких він набув ще в СРСР. Для нього вибори — це ціла церемонія, колись це було справжнє "свято".

Для президента РФ Володимира Путіна важлива висока явка на виборах через ностальгію за СРСР, а також бажання, щоб його прославляли. Про це "24 каналу" розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

За його словами, завдяки впливу пропаганди Володимир Путін продовжує свою політику, однак для нього цього замало. Він також бажає слави.

"Тут є стандартне людське марнославство. Нам приємно, коли, наприклад, наші передачі набирають багато переглядів. Водночас Путін має свій російський телевізор і його "передвиборчу кампанію" — сказав Жирнов.

Також колишній співробітник КДБ заявив, що Путін продовжує керуватися старими звичками, яких він набув ще в СРСР. Для нього вибори — це ціла церемонія, колись це було справжнє "свято".

"Тоді це було свято: відкривали буфети, продавали дефіцитні товари. Людям було все одно за кого голосувати, вони цих кандидатів в обличчя не бачили. Путін якраз відроджує ці традиції", — сказав він.

За словами Жирнова, Путіну ніхто не пояснив, що вибори — це коли є справжня передвиборча програма, а кандидати хочуть покращити свою державу. Однак голова Кремля нічого змінювати не хоче.

"Тому Путін і колеться ботоксом, робить хірургічні втручання, щоб не старіти і залишатися таким, яким був раніше", — розповів Жирнов.

Колишній співробітник КДБ сказав, що в СРСР також була явка на виборах у 99%, а кандидат набирав 98% голосів. У сучасній Росії дуже намагаються досягати таких самих показників.

Сергій Жирнов про вибори в Росії (дивитися з 12 хвилини)

Нагадаємо, у ГУР розповіли, що зміниться після виборів у Росії. Представник відомства Андрій Юсов підтвердив, що вибори можуть розв'язати Володимиру Путіну руки. Не виключено, що в РФ активізується мобілізація.

Також повідомлялося, що Путін не виключив військового конфлікту з НАТО. За словами російського президента, конфлікт між Кремлем і країнами Альянсу призведе до Третьої світової. Однак Путін переконаний, що ніхто не зацікавлений у такому протистоянні.