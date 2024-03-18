"Сталося щось незвичайне": Трамп допустив причетність Путіна до смерті Навального

Лідер республіканців сподівається, що йому не доведеться обирати між тим, щоб Путін "проковтнув" Україну, і відправкою зброї Києву.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін "ймовірно" причетний до смерті російського опозиційного політика Олексія Навального. Про це Трамп сказав у інтерв’ю Fox News, яке було опубліковане у неділю, 17 березня.

"Я не знаю, але, можливо, я маю на увазі ймовірно, я не знаю", — відповів кандидат у президенти США від Республіканської партії на запитання журналіста, чи несе Путін відповідальність за смерть Навального.

Трамп додав, що "він (Навальний, — ред.) молода людина, тож, за статистикою, він мав би жити ще довго… Отже, сталося щось незвичайне".

Допомога США Україні — позиція Трампа

Крім цього, лідер республіканців, який неодноразово обіцяв припинити допомогу Україні та змусити Київ сісти за стіл переговорів з Росією, під час інтерв'ю висловив сподівання, що йому не доведеться обирати між тим, щоб Путін "проковтнув" Україну, і відправкою зброї Києву.

"Я сподіваюся, що до цього не дійде", — сказав Трамп і додав, що війни "ніколи не було б" за його президентства.

Нагадаємо, 18 березня видання Washington Post написало, що Дональд Трамп розглядає кандидатуру Пола Манафорта на посаду радника своєї передвиборчої кампанії. Той керував передвиборчою кампанією Трампа влітку 2016 року, перш ніж його усунули з посади і засудили за податкове та банківське шахрайство в межах розслідування Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори 2016 року. Трамп помилував Манафорта в останні дні перебування на посаді президента США.

17 березня під час виступу на мітингу в Огайо Дональд Трамп сказав, що виступає проти надання військової допомоги Україні. Він готовий дати гроші Києву, але тільки в борг. Лідер республіканців додав, що президент України є "великим продавцем" і завжди їде з грошима "в кишені".