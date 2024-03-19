У Росії обвалилася шахта: під завалами перебувають 15 людей (відео, фото)

Для надання медичної допомоги працівникам шахти було відправлено групу рятувальників через вентиляційні системи. Влада стверджує, що під завалами перебувають 13 шахтарів, однак у прокуратурі зазначають, що після обвалу немає зв'язку з 15 працівниками.

В Амурській області Росії у понеділок, 18 березня, ввели регіональний режим надзвичайної ситуації через обвал гірської маси на місцевій шахті, де перебували люди. Про це повідомляє російський "Интерфакс" з посиланням на регіональний уряд.

"В Амурській області запроваджено регіональний режим НС через подію на руднику "Пионер" у Зейському окрузі для мобілізації всіх сил і коштів. Це рішення ухвалено на позачерговому засіданні КНС (комісія із надзвичайних справ — ред.), яку провів губернатор Амурської області", — йдеться у повідомленні.

Зв'язку з людьми у шахті немає

У виданні зазначають, що за попередніми даними, серед постраждалих – вахтові робітники з інших регіонів. Для надання медичної допомоги постраждалим приготували бригади Амурського центру медицини катастроф для евакуації постраждалих, зокрема з використанням санітарної авіації.

"Під час обвалення гірських мас на руднику у шахті на глибині близько 125 метрів перебувало 13 осіб. Це співробітники підрядної організації. Зв'язку з людьми поки немає", — додають в уряді регіону.

В Амурській області обвалилася шахта

Рятувальників відправили через вентиляцію

Для надання меддопомоги людям під завалами одну груру рятувальників відправили через вентиляційні системи. Наразі встановлюється зв'язок та розчищається транспортний ухил.

"Зараз треба грамотно та професійно організувати аварійно-рятувальні роботи. Для порятунку людей мобілізовано всі сили та засоби регіону", — зазначив місцевий губернатор Василь Орлов.

В Амурській області обвалилася шахта

У копальні повідомили, що обвал стався на позначці +100. Вранці у вівторок, 19 березня, до місця прибуло 25 співробітників гірничо-рятувального взводу МНС Росії, пожежно-рятувальна група продовжує роботу.

Додатково з Хабаровського краю до Амурської області направлено вертоліт Мі-8 з 13 рятувальниками МНС РФ та відомства з Приморського краю.

У прокуратурі РФ кажуть, що під завалами перебуває 15 осіб

За інформацією прокуратури Амурської області, під завалами можуть перебувати 15 осіб.

"18 березня 2024 року на території золотодобувної копальні в Зейському муніципальному окрузі впала гірська порода. За попередньою інформацією, під завалом перебуває 15 осіб", — йдеться у повідомленні відомства.

Розпочали дослідчу перевірку

Крім того, у слідчому комітеті РФ по Амурській області повідомили про початок дослідчої перевірки.

"Слідчою групою проводиться огляд місця події. З метою надання допомоги у проведенні слідчих дій у Зейський муніципальний округ направлені слідчі-криміналісти регіонального слідчого управління", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у партизанському русі "Атеш" 8 березня повідомили, що окупанти зі спецпідрозділу "Ахмат-Восток" займаються грабунком на шахті "Бутівка", що в Ясинуватському районі Донецької області.