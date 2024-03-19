Путін у травні має намір відвідати Китай і зустрітися з Сі Цзіньпіном, — Reuters

Цей візит може стати першою закордонною поїздкою голови Кремля після переобрання на новий президентський термін.

У травні російський лідер Володимир Путін має намір вирушити до Китаю, де відбудуться його переговори із Сі Цзіньпіном. Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Таким чином, це може стати першим закордонним візитом голови Кремля з моменту його переобрання президентом на черговий термін.

Зокрема, намір Путіна відвідати Пекін підтвердило одне з джерел на умовах анонімності. Ще чотири джерела надали деталі, причому вони також побажали залишитися неназваними. Передбачається, що очільник Кремля здійснить візит до Китаю, скоріше за все, у другій половині травня до того, як розпочнеться запланована поїздка Сі до Європи.

Як відомо, західні уряди вже виступили із заявами, у яких засуджується переобрання Путіна у недемократичний та несправедливий спосіб. Водночас влада Китаю, Індії та Північної Кореї вже встигли привітати його зі ще одним терміном правління, який триватиме шість років. При цьому там вказали на лінію геополітичного розлому, яка розширилася у 2022 році з початком російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Протягом останніх років китайсько-російські зв'язки у сфері торгівлі лише посилювалися через запровадження США та їхніми партнерами санкцій відносно обох країн, зокрема Москви, через війну в Україні. Влада двох країн анонсувала початок партнерства "без кордонів" у лютому 2022 року, коли візит Путіна до Пекіну відбувся лише за кілька днів до повномасштабного вторгнення.

На переконання іноземних спостерігачів і дипломатів, Путін може зробити Китай своїм першим пунктом візиту після обрання. На 7 травня вже заплановано проведення офіційної делегації інаугурації Володимира Путіна.

Раніше Путін виступив із заявою про схожість глобальних поглядів Росії і Китаю, також дві країни мають сталі відносини не в останню чергу завдяки добрим взаємовідносинам Путіна і Сі Цзіньпіна. Тому надалі Москва і Пекін планують розвивати зв'язки у найближчій перспективі.

Нагадаємо, вчора видання Politico писало, що Китай буде бойкотувати мирні переговори, якщо до участі у них не запросять Росію.