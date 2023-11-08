За словами Путіна, контакти з Китаєм у військовій сфері сконцентровані на супутникових технологіях та розробці перспективних озброєнь.

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Росія розраховує на співпрацю з Китаєм щодо створення угруповання супутників та нових зразків зброї. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі із заступником голови Центральної військової ради КНР Чжаном Юся.

За словами Путіна, контакти з Китаєм у військовій та військово-технічній сфері набувають "зростаючого значення" і сконцентровані на супутникових технологіях та розробці перспективних озброєнь.

Важливо

Військова співпраця з Китаєм важлива, але не в стилі альянсу часів Холодної війни, — Путін

"Маю на увазі і космос, зокрема високоорбітальні угруповання, маю на увазі і сучасні види озброєнь, перспективні, які, безумовно, забезпечать стратегічну безпеку як Росії, так і Китайської Народної Республіки", — сказав Путін.

Він додав, що Росія і Китай "не будують жодних військових союзів" за прикладом часів холодної війни, а в розмові знову згадав США та НАТО, які "роблять спроби вийти за географічні рамки своєї діяльності", але Росія та її партнер Китай "все це бачать і виважено реагують на це".

Нагадаємо, що РФ провокує нову війну в Європі, Захід має втрутитися. Зростання напруженості між Сербією та Косовом, яке проголосило свою незалежність у 2008 році, створить додаткове навантаження на ресурси НАТО й підірве вплив США в Європі.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Румунії закликав зберегти єдність Європи, щоб зупинити Путіна.