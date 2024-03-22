"Росії треба зупинятися в тероризмі": у Зеленського прокоментували стрілянину в "Крокусі" (відео)

Михайло Подоляк заявив, що російська влада неодноразово використовувала теракти проти своїх громадян для виправдання наступальних бойових дій. Він нагадав про події на Каширському шосе і трагедію Норд-Осту.

Україна ніяк не причетна до подій у підмосковному концерт залі Crocus City Hall, де у п'ятницю ввечері 22 березня сталася стрілянина. І на відміну від Російської Федерації ніколи не використовувала терористичні методи війни. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Відповідний відеокоментар він опублікував у Telegram.

"Давайте зафіксуємо: Україна абсолютно точно немає ніякого відношення до цих подій. По-перше, тому що у нас є повноцінна повномасштабна величезна інтенсивна війна з російською регулярною армією і Російською Федерацією як країною. І безвідносно до всього, все буде вирішено на полі бою. Для України важливо провести ефективні наступальні дії для того, щоб знищити російську регулярну армію і таким чином закінчити цю війну", — пояснив Подоляк.

По-друге, за словами Подоляка, Україна ніколи не використовувала терористичні методи ведення війни і тероризм на відміну від РФ.

"Навіть у новітній російській історії неодноразово були прецеденти, коли використовувались ті чи інші теракти проти своїх громадян — Каширське шосе, Норд-Ост — для виправдання тих чи інших наступних геноцидних дій проти тієї чи іншої етнічної групи", — наголосив радник керівника ОП.

Подоляк також нагадав, що про потенційні теракти у Москві свого часу повідомляли іноземні посольства.

"Ще задовго до цього теракту представники іноземних країн, які перебувають у Москві в рамках своїх амбасад, попереджали про можливість проведення терактів для відповідних наступних пропагандистських чи будь-яких інших дій РФ для того, щоб продовжувати виправдовувати масштабну мобілізацію, мілітаризацію і абсолютно зухвалі геноцидні ракетні обстріли цивільного населення України", — сказав він.

За словами Подоляка, Російській Федерації треба "зупинятись в тероризмі як методі ведення війни проти свого населення і проти України".

Стрілянина у Підмосков'ї: що відомо

Нагадаємо, ввечері 22 березня у концертному залі Crocus City Hall у Підмосков'ї сталася стрілянина. Очевидці також повідомляли про кілька вибухів, згодом у будівлі почалася пожежа, внаслідок якої обвалився дах.

Люди збирались на концерт російського гурту "Пикник", коли стався напад. Жертвами подій стали щонайменше 40 людей, ще 140 поранені. За даними Telegram-каналу Baza, у Crocus City Hall могли перебувати 6200 людей, оскільки всі квитки на концерт були розпродані.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що події у Підмосков'ї — це "свідома провокація Путіна".