Теракт у "Крокусі": ЗМІ показали перші кадри зсередини згорілої будівлі (фото, відео)

За словами губернатора Московської області Андрія Воробйова, рятувальникам удалося проникнути в зал для глядачів, де був епіцентр загоряння і довго зберігалася висока температура.

У мережі з'явилися фото зсередини вигорілого приміщення Crocus City Hall (Крокус Сіті Хол), у якому 22 березня стався теракт. Відповідні знімки опублікував білоруський засіб масової інформації NEXTA.

"Перші кадри зсередини згорілого Crocus City Hall", — ідеться в публікації.

Як зазначає Baza, губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що рятувальникам удалося проникнути в зал для глядачів, де впродовж тривалого часу була висока температура і де був епіцентр загоряння.

Повідомляють, що дах над залом для глядачів завалився, рятувальники розбирають завали.

Теракт у "Крокусі": що відомо

Нагадаємо, 22 березня в місті Красногорськ Московської області Російської Федерації пролунали постріли в концертному залі Crocus City Hall перед виступом гурту "Пікнік". Невідомі відкрили вогонь з автоматів, після чого кинули гранату або запальну шашку, внаслідок чого сталася масштабна пожежа.

За інформацією Слідчого комітету РФ, унаслідок події загинуло понад 60 осіб. Водночас російські ЗМІ пишуть про 70 загиблих, багато з яких задихнулися через дим, ховаючись від стрілянини в туалетах, кімнатах для годування і приміщеннях для зберігання інвентарю.

У день теракту президент Російської Федерації Володимир Путін не виступив зі зверненням до громадян, а тільки передав через віцепрем'єра РФ Тетяну Голікову "подяку лікарям" і побажав "одужання" постраждалим унаслідок стрілянини і пожежі в Crocus City Hall.

Офіційні особи США в коментарі ЗМІ заявили, що відповідальність за терористичний акт у концертному залі Crocus City Hall несе Ісламська держава (ІДІЛ). За їхніми словами, у березні Вашингтон отримав розвіддані про те, що відділення "Ісламської держави" ІДІЛ-К, що базується в Афганістані, займається підготовкою теракту в Москві.