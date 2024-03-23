Теракт в "Крокусі": ФСБ доповіла Путіну про затримання 11 осіб, у тому числі 4 стрільців

Депутат Держдуми Олександр Хінштейн заявив, що автівку з ймовірними учасниками стрілянини в концертному залі Crocus City Hall зупиняли в Брянській області.

Президент РФ Володимир Путін отримав доповідь від директора ФСБ Олександра Бортнікова щодо затримання 11 осіб, зокрема усіх чотирьох, які безпосередньо брали участь у теракті в концертному залі Crocus City Hall. Про це 23 березня повідомили в Кремлі, пише "РИА Новости".

Російські силовики, як заявили у Кремлі, й надалі проводять антитерористичні заходи. Триває пошук спільників учасників розстрілів.

Стосовно затримання двох імовірних учасників стрілянини першим офіційно повідомив депутат Держдуми Олександр Хінштейн у Telegram. Їхню автівку зі стріляниною зупиняли в Брянській області. У салоні автомобіля знайдено пістолет ПМ, магазин до автомата АКМ і паспорти громадян Таджикистану.

За інформацією Telegram-каналу Shot, автомобіль "Рено", якому перебували учасники нападу, розстріляли. Як вказано у повідомленні, 19-річний Мухаммадсобир Файзов намагався відстрілюватися, але був поранений. Його затримали. Він перебуває у лікарні.

Теракт у "Крокусі": що відомо

У місті Красногорськ Московської області Російської Федерації 22 березня пролунали постріли в концертному залі Crocus City Hall напередодні виступу гурту "Пикник". Невідомі відкрили вогонь з автоматів, після чого кинули гранату або запальну шашку, внаслідок чого сталася масштабна пожежа.

За інформацією Слідчого комітету РФ, унаслідок події загинули 93 особи. Водночас російські ЗМІ пишуть що, багато з них задихнулися через дим, ховаючись від стрілянини у вбиральнях, кімнатах для годування і приміщеннях для зберігання інвентарю.

Путін відреагував на теракт у "Крокусі". Російський президент передав через віцепрем'єрку РФ Тетяну Голікову "подяку лікарям" і побажав "одужання" постраждалим унаслідок стрілянини та пожежі.

Нагадаємо, 23 березня у США назвали відповідальних за теракт у "Крокусі". Американські офіційні особи заявили, що крім публічного попередження про можливий теракт, вони приватно поділилися з російськими спецслужбами своїми розвідданими, які вказували на можливу підготовку нападу.