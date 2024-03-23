"Ретельно планували": ФСБ РФ знайшла "український слід" у розстрілі в "Крокусі" (фото)

Учасники розстрілів в концертному залі, за інформацією російських силовиків, нібито мали намір перейти кордон з Україною та мали контакти на "на українській стороні".

Особи, які брали участь у теракті у "Крокус Сіті Холі", нібито намагалися втекти на територію Україну. З відповідною заявою виступили в Центрі громадських зв'язків ФСБ, інформує 23 березня ТАСС.

За інформацією силовиків, учасники теракту "мали контакти на українській стороні", а також мали намір перейти російсько-український кордон. Сам теракт, за даними ФСБ, був ретельно підготовлений.

"Теракт у "Крокус сіті Холі" був ретельно спланований", – йдеться у повідомленні.

Фото: ТАСС

Розстріли у "Крокусі" та затримання підозрюваних

У місті Красногорськ Московської області Російської Федерації 22 березня пролунали постріли в концертному залі Crocus City Hall напередодні виступу гурту "Пикник". Невідомі відкрили вогонь з автоматів, після чого кинули гранату або запальну шашку, внаслідок чого сталася масштабна пожежа.

Стосовно затримання двох імовірних учасників стрілянини першим офіційно повідомив депутат Держдуми Олександр Хінштейн у Telegram. Їхню автівку, з його слів, зі стріляниною зупиняли в Брянській області. У салоні автомобіля знайдено пістолет ПМ, магазин до автомата АКМ і паспорти громадян Таджикистану.

Автомобіль ймовірних підозрюваних Фото: скрін відео

Президент РФ Володимир Путін отримав доповідь від директора ФСБ Олександра Бортнікова щодо затримання 11 осіб, зокрема усіх чотирьох, які безпосередньо брали участь у теракті в концертному залі Crocus City Hall. Російські силовики, як заявили у Кремлі, й надалі проводять антитерористичні заходи. Триває пошук спільників учасників розстрілів.

Нагадаємо, 23 березня у США назвали відповідальних за теракт у "Крокусі". Американські офіційні особи заявили, що крім публічного попередження про можливий теракт, вони приватно поділилися з російськими спецслужбами своїми розвідданими, які вказували на можливу підготовку нападу.