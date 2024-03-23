"Рухалися в бік України": Путін виступив зі зверненням у зв'язку з терактом у "Крокусі" (відео)

За словами глави Кремля, підозрювані в масовому вбивстві хотіли перейти державний кордон, де Україна нібито вже підготувала для них "вікно".

Президент РФ Володимир Путін звернувся до росіян у зв'язку з терактом у концертному залі "Крокус-Сіті" в Підмосков'ї. Він заявив, що терористи, які влаштували стрілянину, нібито рухалися в бік України. Повне звернення політика було опубліковано на Telegram-каналі Кремля.

Путін оголосив загальнонаціональну жалобу в Росії 24 березня, а також заявив, що в усіх регіонах країни запроваджено додаткові заходи антитерористичної та протидиверсійної безпеки. Політик підтвердив раніше озвучену ФСБ інформацію про те, що спецслужби затримали 11 осіб, яких підозрюють у причетності до теракту. Вони нібито хотіли перейти кордон з Україною, де українська сторона підготувала для них "вікно".

"Усіх тих, хто стріляв, убивав людей, знайдено та затримано. Вони намагалися втекти і рухалися в бік України. Де, за попередніми даними, для них з українського боку було підготовлено вікно для переходу державного кордону. Загалом затримано 11 осіб", — сказав Путін.

Він заявив, що силовики працюють над тим, щоб виявити всю пособницьку базу терористів.

За словами Путіна, що це було ретельно сплановане і підготовлене масове вбивство мирних людей. Він порівняв теракт із "показовою стратою", які проводили "нацисти за часів Другої Світової війни".

"Злочинці холоднокровно і цілеспрямовано йшли саме вбивати, розстрілювати впритул наших громадян, наших дітей. Як колись нацисти, які творили розправи на окупованих територіях, вони задумали влаштувати показову страту", — сказав Путін.

Він пригрозив виконавцям і замовникам теракту покаранням.

Нагадаємо, що раніше Путін реагував на теракт у "Крокусі". Так, глава Кремля передав через віцепрем'єра РФ Тетяну Голікову "подяку лікарям" і побажав "одужання" постраждалим унаслідок стрілянини і пожежі в Crocus City Hall.

Зазначимо також, що в ГУР Міноборони України відкинули звинувачення РФ про "український слід" у розстрілі в "Крокусі". Як зазначив представник української розвідки Андрій Юсов, терористи, згідно із заявами російських силовиків, прямували в прикордонні регіони, де зосереджені спецслужби і військові.