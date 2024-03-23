Теракти в Росії: які найгучніші підриви і напади стались за часів Путіна

Перший масовий теракт на території РФ відбувся у вересні 1999 року, коли Путін був очільником уряду країни. Наймасовішим за кількістю жертв стало захоплення школи в Беслані у 2008 році. Кремль звинуватив у ньому чеченців, проти яких тоді воював.

За правління у РФ Володимира Путіна в країні відбулось кілька терористичних атак, під час яких гинули сотні росіян. Останній випадок — 22 березня, коли зловмисники стріляли в концертному залі Crocus City Hall ("Крокус Сіті Холл", або "Крокус" — скор.). Перший випадок — серія вибухів у житлових будинках, що завершилася інцидентом із "Рязанським цукром". Підбірку терактів, які стались у РФ, підготував Фокус.

Під час теракту в "Крокусі", згідно з попередніми даними, загинуло більш як 100 осіб. Під час серії вибухів в багатоквартирних будинках — 207 осіб. Під час інших смертельних інцидентів у Росії гинули сотні росіян: їх брали в заручники терористи, які були начебто пов'язані з Чечнею та іншими кавказькими регіонами. Паралельно з терактами Кремль провів дві воєнні кампанії — Першу (програв) та Другу Чеченські війни (виграв).

Теракти у Росії — деталі

Вибухи у житлових будинках. Серія інцидентів з людськими жертвами відбулась у вересні 1999 року. Невідомі особи підкладали вибухівку гексоген у під'їзди багатоквартирних будинків. Протягом чотирьох тижнів вибухнуло у Буйнакську (4 вересня), у Москві (8-9 та 14 вересня), у Волгодонську (16 вересня). Загальна кількість постраждалих — близько 2 тис. осіб: загинуло — 207 ос., поранено — 1700 ос.

Російські спецслужби провели розслідування і проголосили, що відповідальні за серію вибухів — угрупування з Чечні та Дагестану, які начебто були ваххабітами (одного з радикальних напрямків ісламу). Також запевняли, що до кількох терактів причетний Шаміль Басаєв, чеченський бойовий командир, який боровся проти росіян.

Інцидент з так званим "рязанським цукром" стався 22 вересня. Жителі будинку відшукали у підвалі мішки, наповнені порошком, і з прилаштованим детонатором. Швидкий хімічний аналіз показав, що всередині може бути потужна вибухівка гексоген.

Російські спецслужби провели розслідування і заявили, що насправді ніякого теракту не планували. Натомість у регіоні начебто проводили "навчання ФСБ", а тодішній голова ФСБ заявив, що всередині мішків був цукор. Після цього, коли згадують про вибухи 1999 року, говорять також про так званий "Рязанський цукор".

Теракт на Дубровці (так звана "Трагедія Норд Осту"). Подія відбулась 23-26 жовтня 2002 року. 40 терористів зі зброєю та вибухівкою проникли у зал Театрального центру на Дубровці, коли там мав відбуватись мюзикл "Норд Ост". Щоб визволити 900 заручників російські спецслужби розпилили у приміщенні отруйний газ. В підсумку загинуло 174 заручників.

Незадовго до цього російська влада заявила, що не вестиме перемовини з терористами, а наказ про початок дій віддав особисто Володимир Путін. Пізніше Кремль заявив, що атаку здійснили чеченські бойовики на чолі з Мовсаном Бараєвим.

Захоплення заручників у Беслані. Напад стався 1 вересня 2008 року. Група бойовиків захопила приміщення школи саме тоді, коли там святкували початок навчального рокую На території закладу перебували 1100 людей — діти різного віку та їхні батьки.

Захоплення заручників здійснила група чеченців, яких туди начебто надіслав Шаміль Басаєв. Одна з вимог Басаєва — негайне виведення російських військ з Чеченської Республіки.

Облога тривала кілька днів, перемовин не відбулось, хоч були громадські активісти, які хотіли їх провести.

3 вересня почався штурм з використанням отруйних газів та вибухівки. В підсумку загинуло 334 людей — дітей та дорослих.

Нагадуємо, 22 березня, через тиждень після чергового обрання Путіна, стався теракт в концертному залі "Крокус" у Підмосков'ї. Нападники убили більш як сотню людей, підпалили будівлю та спробували втекти. За кілька годин їх затримали й почали допит: один з нападників заявив, що вчинив стрілянину, бо йому пообіцяли 500 тис. рублів.

Російська влада заявила, що до теракту можуть бути причетні українці. В ГУР Міноборони заперечили звинувачення та пояснили, що таким чином Кремль хоче вплинути на росіян та почати нову хвилю мобілізації на російсько-українську війну.