Пасажирка заявила, що пронесла бомбу в літак в аеропорту "Шереметьєво": що відомо (фото)

За інформацією російських пабліків, жінка мала летіти до Єревану і повідомила бортпровідникам про бомбу в її ручній поклажі, щойно піднялася на борт літака.

У московському аеропорту "Шереметьєво" пасажирка заявила, що в її портфелі знаходиться бомба. Вона повідомила про вибухівку, коли вже зайшла на борт літака. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Так, за інформацією телеграм-каналу "112", жінка мала летіти до Єревану і повідомила бортпровідникам про бомбу в її ручній поклажі, щойно піднялася на борт літака.

"Рейс затримали. Наразі на місці працюють екстрені служби", — констатує "112".

Фото: Telegram

За даними телеграм-каналу Shot, жінка кричала і поводилася неадекватно, чим налякала частину пасажирів, які вже перебували в літаку.

"На місце прибули співробітники поліції та екстрених служб", — повідомляє паблік.

За інформацією цього ж телеграм-каналу, відправлення Boeing 737-800 рейсом до Єревану відклали на годину.

У пресслужбі аеропорту в коментарі РІА "Новости" повідомили, що на місце викликали поліцію, вживаються необхідні заходи.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці затримали жінку і перевірили її сумку — жодних вибухових пристроїв та вибухових речовин виявлено не було.

Останній теракт у Росії — події у "Крокус Сіті Холі"

Увечері, 22 березня, в Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків влаштували стрільбу в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті Хол", де саме проходив концерт гурту "Пікнік".

23 березня Путін вперше прокоментував теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол". Він повторив фейк про те, що нібито підозрювані у вчиненні теракту хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".

Зі свого боку, президент Володимир Зеленський різко відреагував на спроби російської сторони, зокрема диктатора Володимира Путіна, перекласти відповідальність за теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол" на Україну.

За даними росіян на 24 березня, кількість постраждалих через теракт досягла 154 осіб.

Нагадаємо, Фокус писав, що західний аналітик відзначив: володар Кремля воює з уявними терористами, при цьому не помітив реальних бойовиків ІДІЛ, які стали його ворогами.