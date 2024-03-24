У поліцейській дільниці Єревана прогриміли вибухи: є поранені, — ЗМІ (відео)

За повідомленнями місцевих пабліків, будівлю відділення поліції штурмують представники вірменської спілки "Бойове братерство", які в такий спосіб намагаються звільнити раніше затриманих членів організації.

Надзвичайна ситуація склалася в Єревані, де озброєні люди увірвалися в будівлю поліцейської дільниці. Про це пише вірменське інформагентство News.am.

Як уточнює агентство, напад стався в єреванському районі Нор-Норк. На відео, яке розмістила в соцмережі Facebook користувач Арміне Мелконян, видно, як озброєні люди увійшли в будівлю, а потім почалася стрілянина і стався вибух.

"У поліції нам повідомили, що виїжджають на місце події, щоб з'ясувати, що там відбувається. Подробиць у поліції не розповіли, зазначивши тільки, що отримали повідомлення про інцидент", — підкреслює News.am.

Пізніше прессекретар МВС Вірменії Нарек Саргсян повідомив, що справді була спроба проникнення у відділення поліції в цьому районі Єревана. Є поранені нападники, яких доправили до місцевої лікарні з осколковими пораненнями.

"Напад на відділ поліції в Єревані скоїли троє осіб, двоє з них поранені внаслідок підірваної ними ж гранати. Одна людина, озброєна гранатою, залишається біля відділу", — зауважив представник правоохоронних органів, коментуючи інцидент "Радіо Свобода".

Що хотіли нападники

"Радіо Свобода" раніше в неділю, 24 березня, повідомило, що за підозрою в незаконному зберіганні та носінні зброї і боєприпасів під варту було взято 49 членів спілки "Бойового братства".

Як повідомило азербайджанське видання beztor.az, посилаючись на вірменські соцмережі, будівлю відділення поліції штурмують саме представники "Бойового братерства", які у такий спосіб намагаються звільнити раніше затриманих членів організації.

Водночас частина вірменських медіа, а також саме "Бойове братство" спростовують причетність членів цієї організації до того, що відбувається в поліцейській дільниці.

Водночас майже всі заарештовані протягом сьогоднішнього дня вже звільнені.

Що відомо про спілку "Бойове братство"

Як пише "Радіо Свобода", представники "Бойового братства" протягом останнього року в прикордонних районах Товузгали проводили заходи з "підвищення здатності до самооборони вірменського населення".

У неділю вдень вони планували відвідати Верхній Воскепар для тактичних тренувань. Однак поліція закликала їх не їхати, виходячи з міркувань безпеки. Члени спілки запропонували їм компромісне рішення — вирушити в Баганіс, що також було відхилено.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до жителів сіл Воскепар і Кіранц, що важливо не допустити війни. Він говорив про об'єднання вірменських сіл Тавушської області та кордону перед Беркабером в одне ціле.

Нагадаємо, Фокус писав, що в лютому прем'єр-міністр Вірменії Ніколо Пашинян заявив, що його країна не виступатиме на боці РФ під час російсько-української війни. 29 січня вірменський уряд оприлюднив пропозицію до Азербайджану: планують укласти угоду про ненапад.