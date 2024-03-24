Не відмовилися від своїх намірів: РФ змінила тактику у гібридній війні проти Молдови, — МВС

За словами очільника МВС Молдови Адріана Єфроса, заяви російської влади про нездатність Кишинева впоратися з кризою теж можна віднести до елементів гібридної війни.

У Молдові повним ходом триває гібридна війна, розв'язана російською владою, при цьому РФ не відмовилася від своїх намірів — вона просто змінила тактику. Про це 24 березня заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос у подкасті Ziarul de Gardă, про що пише молдавське видання NewsMaker.

"Ми перебуваємо в стані повномасштабної гібридної війни. І вона посилилася з початку вторгнення в Україну. Українські війська стримують наступ, тому Російська Федерація змінила тактику, але не відмовилася від своїх намірів отримати Молдову. Ми бачимо спроби дестабілізації ситуації в країні, незаконне фінансування різних партій, спроби купити електорат різними методами", — зазначив міністр.

Водночас Єфрос підкреслив, що зараз жодних ознак військової загрози немає — Молдові не загрожує воєнне вторгнення.

"Так, є спроби втручання в наші внутрішні справи, але суспільство повинно зберігати спокій і довіряти органам, що забезпечують громадський порядок", — додав він.

Крім того, міністр підкреслив, що заяви російської влади про нездатність Кишинева впоратися з кризою теж можна віднести до елементів гібридної війни.

"Це спроба продемонструвати нездатність уряду впоратися з кризою. Але це брехня, ми тримаємо ситуацію під контролем", — підкреслив він.

Нагадаємо, молдавська влада неодноразово висловлювалася про російську загрозу в країні. Раніше президент країни Мая Санду заявляла, що попри відсутність зараз загрози військового вторгнення до Молдови республіка стикається з гібридною війною, оскільки "Росія намагається дестабілізувати ситуацію" в країні та встановити проросійський уряд.

28 лютого аналітики Інституту вивчення війни заявили, що, найімовірніше, у Кремлі вдадуться до гібридних операцій, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові. Російський президент Володимир Путін може відкласти воєнні дії на пізніший термін. В РФ можуть надавати додаткову економічну підтримку Придністров'ю.

Нагадаємо, Молдова заявила, що вибуху на військовій базі у Тирасполі в Придністров'ї 17 березня не було, а поширюване відео підриву гелікоптера Мі-8 — відеомонтаж.