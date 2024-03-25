Ще кривавіший: у Росії скоро може статися ще один теракт, — ексспівробітник СБУ

Іван Ступак заявив, що "Ісламська держава" захоче довести, що саме її бойовики здійснили теракт у Москві. А тому можуть зважитися на ще одну акцію.

У Росії намагаються виставити винною в теракті в "Крокус-Сіті" Україну, попри визнання терористичного угруповання ІДІЛ. Тому терористи можуть здійснити ще один теракт у РФ. Про це "24 каналу" розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, ті кошти, які виділяються на забезпечення заходів безпеки в Московській області, не допомагають. Тому наступний можливий теракт може бути ще кривавішим.

"Я переконаний, що протягом невеликого періоду часу ми можемо побачити ще один реалізований теракт на території Росії знову від ІДІЛ, де вони чітко скажуть: "А тепер ви повинні повірити, це були саме ми". На підтвердження вони спробують здійснити або аналогічний за кривавістю, або ще більш кривавий терористичний акт", — сказав Ступак.

Він також зазначив, що в РФ не вдається захистити великі об'єкти інфраструктури. Терористи обходять заходи безпеки або ж гроші, які виділяють на захист, насправді витрачаються на інші потрібні.

"Буквально пів року тому росіяни хвалилися, що в Московській області було витрачено 14 мільярдів російських рублів на заходи безпеки, щоб область стала одним із найбезпечніших регіонів Росії. Судячи з усього, ці гроші були витрачені або не на ті потреби, або ці терористи змогли обійти всі заходи безпеки", — сказав Ступак.

Іван Ступак про теракт у Москві (дивитися з 33 хвилини)

Нагадаємо, ЗМІ раніше повідомляли, що ІДІЛ обіцяє нові теракти на території РФ. Члени "Ісламської держави" обіцяють росіянам здійснити настільки страшний теракт, що про нього пам'ятатимуть наступні покоління. Вони запевняють, що весь біль, який вони відчували в минулому, буде слабшим, ніж біль від помсти.

Також журналісти писали, що втеча терористів в Україну була малоймовірною. На думку аналітика Шона Белла, російська версія вельми сумнівна, оскільки під час базової підготовки до втечі вчать, що перше, що потрібно робити, — йти найменш очікуваним шляхом.