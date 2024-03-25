У Британії заявили, що китайські хакери отримали доступ до особистих даних 40 млн виборців

Сполучене Королівство може накласти санкції на осіб, яких вважають причетними до цих актів втручання з боку китайських громадян.

Китай міг отримати доступ до особистих даних близько 40 мільйонів виборців під час атаки хакерів. Віцепрем'єр-міністр Великої Британії Олівер Доуден поінформує депутатів щодо кібератаки з боку КНР, повідомляє The Guardian.

Сполучене Королівство може накласти санкції на осіб, яких вважають причетними до хакерських атак з боку Китаю. Під час однієї з них у 2021 році зловмисники зламали систему виборчої комісії та заволоділи даними 40 мільйонів британців, у тому числі 43 членів парламенту.

Владу Великої Британії частіше критикують у суспільстві з вимогою запровадити санкції проти осіб, які можуть бути пов'язаними з хакерськими атаками. Невелику групу політиків, що налаштовані проти Китаю, як йдеться у повідомленні, викликали до директора служби безпеки парламенту Елісон Джайлз.

Відомо, що деякі з постраждалих політиків готуються спільно публічно виступити з цим питанням у понеділок. У неділю, 24 березня, речник уряду відмовився від коментарів.

Як пише Times, кібератаки є частиною хвилі втручання з боку Китаю, спрямованого на підрив британської демократії. Однак представник уряду відмовився від коментарів газеті. Посольство Китаю в Лондоні також не відповіло на електронний лист із проханням стосовно коментаря.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що хакери ГУР зламали сервери Міноборони РФ. Отримана інформація розкриває документообіг всередині російського міністерства, його структуру та всіх осіб, причетних до роботи у внутрішній системі документообігу. Також до рук хакерів потрапив великий масив секретних документів Міноборони РФ, пов'язаних з повномасштабним вторгнення на територію України.