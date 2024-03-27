Падіння мосту в Балтиморі: шестеро людей зникли безвісти, — ЗМІ (відео)

У поліції штату Меріленд сумніваються, що людей вдасться знайти живими. Водолази продовжать пошукові роботи на світанку.

В американському штаті Меріленд шестеро робітників, які працювали на мосту імені Френсіса Скотта у портовому місті Балтимор, коли в нього врізався контейнеровоз, зникли безвісти і вважаються загиблими. Про це повідомило інформагентство Reuters у середу, 27 березня.

Представники Берегової охорони США та поліції призупинили пошуково-рятувальну операцію через 18 годин після аварії. Погіршення видимості та підступні течії роблять ускладнюють роботу водолазів вночі. Пошуки пообіцяли відновити на світанку. Однак у рятувальників немає надії знайти зниклих безвісти живими через холодну воду та часу, що минув після зіткнення.

"Ми не віримо, що знайдемо когось із них живим", — сказав контрадмірал берегової охорони штату Меріленд Шеннон Гілріт.

Водночас полковник поліції Роланд Батлер сподівається, що водолазам вдасться знайти тіла робітників. Поліція з'ясувала, що двоє зниклих чоловіків — громадяни Гватемали.

За даними посадовців, на момент падіння мосту там перебувало вісім людей. Вони ремонтували вибоїни на дорожньому покритті. Двох чоловіків вдалося врятувати. Одного госпіталізували, але згодом виписали.

Нагадаємо, 26 березня багатотонний контейнеровоз врізався в опору трикілометрового мосту в американському Балтиморі. Корабель-суховантаж зруйнував найбільший місцевий міст. Корабель протаранив опору через втрату живлення.

30 жовтня 2023 року в індійському місті Морві впав у воду пішохідний міст, на якому було близько 500 людей, з них — 50 загинули та 100 дістали поранення.