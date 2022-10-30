В Індії впав міст через річку, на якому було до 500 людей: багато загиблих (відео)

Трагедія забрала життя щонайменше 50 людей. Міст через річку Мачху 2 роки було закрито, його ремонтували та здали минулого тижня до свята Нового року у штаті Гуджараті.

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В індійському місті Морві (штат Гуджарат) звалився у воду пішохідний міст, на якому було близько 500 людей. Про це пише місцеве видання Times of India.

Внаслідок трагедії не менше 50 людей загинули та 100 отримали поранення. Ще 60 вважаються зниклими безвісти після падіння в річку Мачху.

Очевидці зняли відео з місця події, на ньому сотні тих, хто залишився на мосту, хотіли перейти на берег. Деякі люди були у воді, скрізь чути звуки сирен.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді виїхав до Гуджарату і оголосив про виплату 2 млн рупій (близько $24 тис.) родичам загиблих та 50 тис. рупій ($600) постраждалим.

Міст через річку Мачху закрили на 2 роки. Портал News 24 зазначає, що переправу зовсім недавно відремонтували і здали 26 жовтня, до Нового року в Гуджараті.

"Минулого тижня було проведено ремонт. Ми теж шоковані і вивчаємо причини трагедії. Уряд бере на себе всю відповідальність", — заявив каналу NDTV міністр праці та зайнятості штату Гуджарат Бріджеш Мерджа.

Нагадаємо, що 29 жовтня в індійському аеропорту Делі літак спалахнув під час зльоту. Причиною займання стала несправність двигуна.

У вересні під час подорожі до водоспаду Рамада в штаті Чхаттісгарха 6 людей потонули при спробі врятувати двох сестер, які хотіли зробити селфі біля водоймища. Лише одна жінка вибралася на живий берег.

Фокус раніше писав про отруєння головного міністра індійського штату Пенджаб Бхагванта Манна. Чиновник випив склянку брудної води із "священної річки" Калі-Бейн.