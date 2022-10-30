В Индии упал мост через реку, на котором было до 500 человек: много погибших (видео)

Трагедия унесла жизни не менее 50 человек. Мост через реку Мачху 2 года был закрыт, его ремонтировали и сдали на прошлой неделе к празднику Нового года в штате Гуджарати.

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В индийском городе Морви (штат Гуджарат) рухнул в воду пешеходный мост, на котором было около 500 человек. Об этом пишет местное издание Times of India.

В результате трагедии не менее 50 человек погибли и 100 получили ранения. Еще 60 считаются пропавшими без вести после падения в реку Мачху.

Очевидцы сняли видео с места происшествия, на нем сотни оставшихся на мосту хотели перейти на берег. Некоторые люди были в воде, повсюду слышны звуки сирен.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выехал в Гуджарат и объявил о выплате 2 млн рупий (около $24 тыс.) родственникам погибших и 50 тыс. рупий ($600) пострадавшим.

Мост через реку Мачху закрыли на 2 года. Портал News 24 отмечает, что переправу совсем недавно отремонтировали и сдали 26 октября, к Новому году в Гуджарати.

"На прошлой неделе был проведен ремонт. Мы тоже в шоке и изучаем причины трагедии. Правительство берет на себя всю ответственность", – заявил каналу NDTV министр труда и занятости штата Гуджарат Бриджеш Мерджа.

Напомним, что 29 октября в индийском аэропорту Дели самолет загорелся во время взлета. Причиной возгорания стала неисправность двигателя.

В сентябре во время путешествия к водопаду Рамада в штате Чхаттисгарха 6 человек утонули при попытке спасти двух сестер, которые хотели сделать селфи возле водоема. Лишь одна женщина выбралась на берег живой.

Фокус ранее писал об отравлении главного министра индийского штата Пенджаб Бхагванта Манна. Чиновник выпил стакан грязной воды из "священной реки" Кали-Бейн.