"Чекали більшого": Пєсков розкритикував Дурова за неуважність Telegram до теракту в "Крокусі"

За словами прес-секретаря російського За словами прес-секретаря російського президента, у Москви поки що немає планів блокувати месенджер Telegram.Дмитра Пєскова, у Кремля поки що немає планів блокувати Telegram.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що влада РФ чекала від творця месенджера Telegram Павла Дурова більше уваги до нещодавнього теракту в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї. Про це повідомляє російське медіа Shot.

Він заявив, що Росія очікує від засновника месенджера Дурова більш ретельної уваги до питань безпеки. Дмитро Пєсков висловив думку, що хоча ресурс володіє феноменальними можливостями, він все ще недостатньо захищений для використання російськими громадянами, оскільки має потенціал для використання в терористичних цілях.

"Безумовно, ми очікували б від Павла Дурова більшої уваги. Тому що цей унікальний і феноменальний із технологічного погляду ресурс, який виріс на очах у нашого покоління, він дедалі більше стає інструментом у руках терористів, його використовують із терористичною метою", — сказав Пєсков Shot.

Водночас він пояснив, що наразі у російського уряду немає намірів блокувати Telegram, як це було зроблено раніше з Instagram.

Нагадаємо, 22 березня в Крокус Сіті Холі трапився інцидент, під час якого четверо чоловіків почали перестрілку. Двоє з них були озброєні вогнепальною зброєю, третій використовував ніж, а четвертий намагався зафіксувати те, що відбувається, на відеокамеру.

Кілька хвилин по тому на місці події розгорілася масштабна пожежа, внаслідок чого дах одного із залів обвалився, наводячи жах на відвідувачів. Згідно з інформацією з Російської Федерації, кількість жертв становила близько 140 осіб, причому більшість із них загинули від задихання в диму, а не від куль.