Глава МЗС Латвії йде у відставку після скандалу з авіаперельотами, — Delfi

За інформацією журналістів, Кріш'яніс Каріньш нібито витратив до 1,3 мільйона євро на оренду приватного літака для офіційних поїздок.

Кріш'яніс Каріньш, міністр закордонних справ Латвії, у четвер, 28 березня, заявив, що піде у відставку після скандалу, пов'язаного з використанням державних коштів для оплати приватних рейсів під час його перебування на посаді прем'єр-міністра. Про це пише латвійське видання Delfi.

У четвер Каріньш зустрівся з прем'єр-міністеркою Евікою Сілінею, щоб обговорити ситуацію, яка виникла з приватними рейсами, котрі використовували за керівництва уряду Каріньшом під час поїздок у відрядження.

Після зустрічі глава МЗС сказав журналістам, що з 10 квітня, коли Сейм ухвалить рішення про його відставку, він піде з посади глави зовнішньополітичного відомства. Більше жодних коментарів він не надав.

Реакція латвійських політиків

Нинішній прем'єр Латвії Евіка Сіліня заявила після зустрічі з Каріньшем, що той сумлінно працював на посаді міністра закордонних справ і добре представляв інтереси Латвії в Європейському Союзі та НАТО. Оцінюючи його рішення піти з посади, прем'єр-міністр визнала, що Каріньш діяв як "справжній західний політик", щоб зняти тінь сумніву зі справи, відкритої Генпрокуратурою про практику використання приватних рейсів для ділових поїздок під час прем'єрства Каріньша.

Водночас Сіліня заявила, що наразі у неї немає кандидатів, які могли б зайняти місце Каріньша.

Керівник фракції Соціалістичної партії в Сеймі Едмундс Юревічс нагадав, що Каріньш був прем'єр-міністром майже п'ять років, очолюючи складну коаліцію в той час, коли Латвія зіштовхнулася з такими викликами, як Covid-19, пандемія, а Росія розв'язала жорстоку війну в Україні, незворотно змінивши геополітичну ситуацію в усьому світі.

"Відставка Каріньша з посади міністра закордонних справ — це гідне і відповідальне рішення державного діяча, покликане не дати опонентам використати цю ситуацію для нападок на уряд, щоб ми могли продовжувати працювати і завершити розпочаті та заплановані роботи", — сказав Юревічс.

Що відомо про скандал з авіаперевезеннями?

Минулого тижня, як пише видання, генеральний прокурор Латвії почав розслідування нецільового використання державних коштів після того, як з'ясувалося, що кабінет міністрів Каріньша нібито витратив до 1,3 мільйона євро на оренду приватного літака для офіційних поїздок.

Видання пише, що згідно з інформацією, яку надала Державна канцелярія Латвії, на перельоти під час службових поїздок Каріньша і його співробітників із 2021-го до березня 2023 року було витрачено 613 тисяч євро, але разом із частиною коштів, покритих ЄС, витрати сягають понад 1,3 мільйона євро. Водночас стало відомо про те, що Каріньш як прем'єр-міністр відвідав загалом 19 засідань Європейської ради спеціальними рейсами, витрати на які взяв на себе ЄС. Ці польоти обійшлися Європі в 750 тисяч євро за трирічний період.

25 березня президент Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що європейські країни повинні почати підготовку до ймовірного зіткнення з російською армією. Йдеться, зокрема, про можливість повернення призову на військову службу.

Крім того, 8 березня прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня порівняла Російську Федерацію з непередбачуваним сусідом-алкоголіком або наркоманом, поведінку якого передбачити неможливо.