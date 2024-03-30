Кивають головою 20 разів за хвилину: в дітей у Африці виявили загадкову хворобу

"Синдром кивання" може призвести до смерті хворого та зустрічається в дітей віком від п'яти до 15 років. Експерти вважають, що це може бути форма епілепсії, яку поширюють мухи.

У деяких країнах Африки тисячі дітей страждають від "синдрому кивання". Неврологічний розлад смертельно небезпечний і може викликати сильні судоми, затримувати ріст і розвиток головного мозку пацієнтів, пише британська газета The Guardian.

Понад 6000 випадків захворювання виявили в Південному Судані, у цій країні захворювання найпоширеніше. Діти із синдромом кивання часто не розуміють суті хвороби та від цього завдають собі травм, каже експертка благодійної організації Light for the World Софія Мохаммед.

"Хворі часто не їдять разом із іншими, їх не пускають до школи, а тих, кого туди пускають, змушені сидіти окремо від решти класу", — зазначила фахівчиня.

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що "синдром кивання" вперше виявили в Танзанії в 1960-х роках, потім про нього повідомили в Південному Судані в 1990-х роках і на півночі Уганди у 2007 році. Хвороба зустрічається в дітей віком від п'яти до 15 років, її симптоми поступово погіршуються.

Повторюване кивання головою може бути швидким — до 20 разів за хвилину. Захворювання не передається між людьми, учені досі не знають його природу походження

"Це справді загадкова хвороба. Ми досі не можемо зрозуміти загадку та її справжню причину", — сказав доктор Хасим Абд-Ельфарах із організації Access for Humanity.

Деякі експерти вважають, що це може бути форма епілепсії, яка поширюється мухами, що мешкають поблизу струмків і річок. Відомо, що від "синдрому кивання" померло близько 25 дітей. Медики роздають пацієнтам безплатні ліки від епілепсії, завдяки цьому вдається стримувати частоту кивання головою.

"Лікування означає, що більшість людей із цим захворюванням змогли повернутися до школи або на роботу й вести відносно нормальне життя", — пояснив Джозеф Йото, медбрат клініки.

Нагадаємо, учені витягли з черепа китайського імператора У-ді 1500-річну ДНК та визначили причину його ранньої смерті. Правитель помер через ускладнення, спричинені інсультом.

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