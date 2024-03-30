Сербія 30 березня піднімала в повітря винищувачі МіГ-29: що сталося (фото)

За інформацією військових, під час наведення чергової пари літаків у зону перехоплення ціль була втрачена через відбиття покажчиків РЛС.

У суботу, 30 березня, у Міністерстві оборони Республіки Сербія заявили, що над містом Валєво було зафіксовано невідомий літальний апарат, через що у повітря підняли пару винищувачів МіГ-29. Про це йдеться на сайті оборонного відомства країни.

Стало відомо, що цей літальний апарат знаходився на висоті 5500 метрів і саме для його перехоплення вилетіли військові літаки Сил з контролю та захисту суверенітету повітряного простору країни. Це місто розташоване приблизно за 100 кілометрів на південний захід від столиці країни Белграда.

Фото: Google Maps

"Під час наведення чергової пари літаків у зону перехоплення ціль була втрачена через відбиття покажчиків РЛС. Винищувачі продовжили політ і обстежили зону згідно з процедурою з метою уточнення ситуації", — зазначили у відомстві.

Чергові ракетні підрозділи ПВД та РЛС продовжили бойове чергування і надалі стежили за повітряним простором. Пізніше військові літаки повернулися на аеродром базування.

Нагадаємо, раніше цього тижня президент Сербії Александар Вучич оприлюднив заяву, де зазначив, що на країну чекають важкі дні, та анонсував виклики, які чекають на республіку найближчим часом.

Також у середині лютого агентство AP інформувало, що Сербія отримала чергову партію зброї від свого союзника Росії, попри міжнародні санкції проти Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у статті наукових співробітників Фонду захисту демократії для Wall Street Journal від 18 березня йдеться про те, що Володимир Путін хоче розпалити нову війну в Європі на Балканах, щоб послабити підтримку України і дестабілізувати Захід.