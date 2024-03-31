Мер Парижа розказала, чи чекають на Олімпіаді спортсменів з РФ і Білорусі (відео)

Анн Ідальго вчетверте від початку повномасштабної війни відвідала українську столицю і заявила про підтримку українців.

У Парижі не будуть раді спортсменам з Російської Федерації і Білорусі на Олімпійських іграх, які відбудуться у французькій столиці влітку. Відповідну заяву зробила мер Парижа Анн Ідальго під час свого візиту до Києва. Про це написало французьке видання Le Monde у суботу, 30 березня.

"Я хочу сказати російським і білоруським спортсменам, що їм не раді в Парижі. А всім українцям — що ми їх підтримуємо дуже активно та сильно", — сказала вона.

Мер Парижа відвідала київський стадіон "Локомотив", що зазнав російської атаки 23 січня, а також спортзал, який РФ зруйнувала на початку цього тижня. Вона поспілкувалася з місцевими спортсменами.

"Париж прийме вас як героїв, ви будете в Парижі як вдома. Ігри — це про мир, і це також універсальне послання, яке я приїхала донести", — наголосила Ідальго.

Французьке видання нагадало, що це була четверта поїздка Ідальго до Києва від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Олімпіада-2024 у Парижі: що відомо

З 26 липня до 11 серпня у французькій столиці відбудуться літні Олімпійські ігри. Російські спортсмени можуть брати участь у змаганнях, але тільки в нейтральному статусі.

17 березня віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс заявив, що у такому статусі в Олімпіаді можуть взяти участь близько 40 спортсменів.

16 березня французький президент Емманюель Макрон в інтерв'ю українським журналістам сказав, що запропонує РФ припинити військові дії в Україні на час проведення Олімпійських ігор.