4 дні й 47 кіло кокаїну: пара ризикує провести 30 років у в'язниці через аферу в аеропорту

Чоловік повернувся у Туреччину більш ніж через пів року після того, як вилітав звідти з дружиною і дітьми, і був арештований. Адвокат шокував його новиною, що причиною стала одна багажна бирка.

Ахмеду Хасану та Малак Трекі загрожують 30 років ув’язнення через багажні бирки. Детективи переконані, що пара стала невинними жертвами злочинного шахрайства. Деталями 31 березня поділились у Mirror.

22 жовтня 2022 року подружжя разом з двома маленькими дітьми вилітало з Бразилії у Туреччину. Вони зареєстрували в міжнародному аеропорту Сан-Паулу два багажі та шість валіз.

Однак, за даними поліції, через чотири дні одна з їхніх бирок опинилась на сумці з 43 кілограмами кокаїну. Бразильські слідчі з’ясували, що обмін бирок провернула міжнародна банда.

Багажна бирка, яку причепили на сумку з кокаїном Фото: TVGlobo

Турецька влада залишила пару у в’язниці до суду у травні. Їхній адвокат розповів, що подружжя погано почувається фізично та емоційно, а позбавлені контакту з батьками діти "щодня плачуть".

Ахмед дізнався, що причетний до кримінальної історії, лише через майже сім місяців після поворотного перельоту. Він повернувся у Туреччину через відрядження і був арештований одразу після приземлення. Лише наступного дня адвокат пояснив чоловіку, що сталося.

Звинувачений у контрабанді наркотиків Ахмед Хасан Фото: TVGlobo

37-річного Ахмеда звинувачують у міжнародній контрабанді наркотиків. Він поділився, що ця новина стала для нього "величезним шоком". Його дружина прилетіла у Туреччину на слухання, яке відбулося 30 листопада 2023 року. З того часу вона також перебуває за ґратами.

Якщо пару визнають винною, вони ризикують провести у в’язниці до 30 років. Зі слів адвоката подружжя, рішення турецьких поліціянтів не зв’язуватись з бразильськими колегами обернулося для звинувачених катастрофою.

"Якби турецька поліція повідомила бразильську владу, щойно вони виявили валізи, ми, ймовірно, мали б зображення з камер відеоспостереження, на яких видно, як бирки міняють. Це було б величезним доказом невинуватості Ахмеда та Малак. На жаль, Федеральна поліція Бразилії більше не має зображень за жовтень 2022 року, оскільки їхні резервні копії зберігаються лише від 30 до 60 днів", — пояснив юрист Луна Провазіо.

Виявилені у сумці упаковки з кокаїном Фото: TVGlobo

Однак бразильська поліція дійшла висновку про невинність подружжя на основі інших доказів. За їхніми даними, бирку зняли з 5-кілограмової частини коляски та прикріпили до 43-кілограмової сумки, що летіла іншим рейсом через чотири дні.

Суд над подружжям призначено на травень. Їхній адвокат заявив, що турецька влада не має причин "бути настільки жорсткою", коли є "великі докази невинуватості".

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